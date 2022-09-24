На похороні британського монарха були присутні двоє з трьох дітей її старшого онука, чотирирічного принца Луї батьки залишили вдома.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла, про що запитували її діти перед похороном королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Hello Magazine.

Принц Вільям та принцеса Кетрін були у Віндзорі за кілька днів до похорону британського монарха, щоб зустрітися з волонтерами та оперативним персоналом, які допомагали організувати службу для королеви в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там дружина майбутнього короля Великобританії розповіла про один аспект безпеки на похоронах Єлизавети ІІ, який цікавив її дітей — 9-річного принца Джорджа, 7-річну принцесу Шарлотту та 4-річного принца Луї.

Мама трьох похвалила службу безпеки, яка контролювала ситуацію навколо Віндзорського замку у важливі дні за допомогою дронів. Про них з особливою цікавістю запитували правнуки покійної королеви.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта були присутні на похоронах своєї прабабусі, хоча 4-річного принца Луї батьки залишили вдома.

[ + – ] Принц Джордж та принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Під час прогулянки у Віндзорському замку з принцом Вільямом, Кейт Міддлтон, принцом Гаррі та Меган Маркл через два дні після смерті королеви принц Уельський сказав, що вони намагаються "тримати все якомога нормальніше" для своїх дітей після переїзду до Віндзору.

"Дуже дивно бути тут без Її Величності", — зізнавалася дружина принца Вільяма, маючи на увазі шотландську резиденцію королеви, де вона перебувала під час пандемії коронавірусу.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

40-річна принцеса Уельська розповідала, що її менший син важко переніс звістку про смерть прабабусі. Принц Луї зазначив, що тепер королева Єлизавета возз'єдналася зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, який помер у квітні 2021.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта нагадала старшому брату про етикет під час похорону прабабусі.

Також Фокус писав про особливу брошку принцеси Шарлотти, яку вона надягла в пам'ять про покійну королеву Великобританії.