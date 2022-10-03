Ультракороткая юбка и корсет. Ирина Шейк показала откровенный образ (фото)

Знаменитость выбрала одежду от Vivienne Westwood.

Related video

36-летняя российская модель Ирина Шейк поделилась снимками из своей недавней откровенной фотосессии.

Звезда подиумов, длительно проживающая в США, показала свой образ на одно из fashion-событий. Для выхода в свет Ирина выбрала серый трендовый тренч, бордовый корсет с глубоким декольте и ультракороткую юбку.

Знаменитость посетила показ Vivienne Westwood, поэтому, соответственно, выбрала все вещи от этого модного бренда. В качестве аксессуара к провокативному аутфиту Шейк добавила жемчужное колье. А на ее ногах были высокие разноцветные сапоги. Волосы американская звезда оставила распущенными.

"Готовимся к 👑Vivienne @viviennewestwood @ndreaskronthaler", — подписала карусель фото модель.

[ + – ] Новый образ от Ирины Шейк

Менее чем за сутки публикация Ирины Шейк собрала более 200 тысяч лайков, а американская супермодель Эмили Ратаковски оценила новый образ своей коллеги, оставив лаконичный комментарий со смайлами в форме сердец.

Напомним, Ирина Шейк вышла в свет в мужском классическом костюме.

Также Фокус писал о скандале в Сети вокруг ситуации с купанием обнаженной модели Эмили Ратаковски с годовалым сыном в одной ванной: Ирина Шейк вступилась за свою коллегу.