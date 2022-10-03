Ультракоротка спідниця та корсет. Ірина Шейк показала відвертий образ (фото)

Знаменитість обрала одяг від Vivienne Westwood.

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36-річна російська модель Ірина Шейк поділилася знімками зі своєї нещодавньої відвертої фотосесії.

Зірка подіумів, яка тривалий час мешкає у США, показала свій образ на одну з fashion-подій. Для виходу у світ Ірина обрала сірий трендовий тренч, бордовий корсет з глибоким декольте та ультракоротку спідницю.

Знаменитість відвідала показ Vivienne Westwood, то ж, відповідно, обрала всі речі від цього модного бренду. Як аксесуар до провокативного аутфіту Шейк додала перлинне кольє. А на її ногах були високі різнокольорові чоботи. Волосся американська зірка залишила розпущеним.

"Готуємось до 👑Vivienne @viviennewestwood @ndreaskronthaler", — підписала карусель фото модель.

[ + – ] Новий образ від Ірини Шейк

Менш як за добу публікація Ірини Шейк зібрала понад 200 тисяч вподобань, а американська супермодель Емілі Ратаковскі оцінила новий образ своєї колеги, залишивши лаконічний коментар із смайлами у формі сердець.

Нагадаємо, Ірина Шейк вийшла у світ у чоловічому класичному костюмі.

Також Фокус писав про скандал у мережі навколо ситуації з купанням оголеної моделі Емілі Ратаковскі із однорічним сином в одній ванній: Ірина Шейк заступилася за свою колегу.