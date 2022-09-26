Ірина Шейк прийшла на модний показ у чоловічому костюмі

Супермодель давно співпрацює з модним будинком Giorgio Armani.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе і працює в США, стала однією з кількох VIP-гостей на показі весняної колекції 2023 року італійського модного будинку Giorgio Armani у Мілані. Фото із заходу знаменитість поділилася на своїй сторінці у соцмережі.

Фотографам Ірина позувала на килимовій доріжці у неймовірно стильному костюмі. Вона одягла чорну брючну двійку Armani, доповнивши її білою сорочкою, чорною краваткою та чорними шкіряними оксфордами на шнурівці.

Волосся красуня розчесала на бічний проділ, а на її обличчі було мінімум косметики, що підкреслювало сяйво та свіжість її шкіри.

Загалом ансамбль Ірини більше пасував би якомусь "вовку" з Волл-стріт, ніж для червоної доріжки, але на моделі навіть костюм з очевидно чоловічою домінантою виглядав неймовірно стильно.

Раніше ми розповідали, що в особистому житті Ірини спостерігаються зміни, які можуть свідчити про можливий намір моделі знову возз'єднатися з батьком своєї п'ятирічної доньки Леї, режисером та актором Бредлі Купером. Пара разом літала на відпочинок на Балі, а нещодавно у ЗМІ поповзли чутки, що вони не проти подарувати дочці брата чи сестру. Ні Ірина, ні Бредлі, якому приписували роман із помічницею Гілларі Клінтон, цю інформацію ніяк не коментують.