Ірина Шейк і Бредлі Купер знову підігріли чутки про возз'єднання

Пара обіймалася на вулиці, не соромлячись перехожих.

36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює в США, та 47-річний американський актор і режисер Бредлі Купер були помічені на вулицях Нью-Йорка під час прогулянки з їхньою спільною п'ятирічною дочкою Леєю. Пара не тільки весело про щось розмовляла, а й обіймалася на очах у перехожих, пише Daily Mail.

На пару звернули увагу, коли вони разом із малям переходили дорогу. Купер був у чорній футболці, сірих спортивних штанях і біло-жовтогарячих кросівках. Ірина одягла чорну футболку, штани-кльош у тон і кросівки, а очі сховала за сонцезахисними личками. Образ вона доповнила сумочкою на золотому ланцюжку.

Найяскравіший вигляд мала Лея, яка крокувала з батьками у фіолетовій сукні, розшитій паєтками, із золотими зірками.

Сімейна прогулянка —привід для підтвердження чуток про те, що колишні кохані, які розлучилися у 2019-му, знову разом. Раніше вони разом відпочили на Багамах, причому Шейк поділилася кадром, де поклала голову Куперу на плече. Фото було підписано простим смайликом у вигляді червоного серця.

Крім того, нещодавно ЗМІ облетіла інформація про те, що Бредлі й Ірина подумують народити ще одну дитину.

"Ірина хотіла б, щоб у її доньки був брат і сестра, а Бредлі погодився з цією ідеєю", — кажуть джерела з оточення пари.

Уперше модель і актор почали зустрічатися у 2015 році, заявивши публічно про свій роман через рік. 2017 року вони стали батьками, а 2019-го розійшлися. Хоча ходили чутки, що Бредлі зустрічається з близькою наперсницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін, ЗМІ написали, що вони були пов'язані лише випадково.