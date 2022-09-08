Ирина Шейк и Брэдли Купер снова подогрели слухи о воссоединении

Пара обнималась на улице, не стесняясь прохожих.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, и 47-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер были замечены на улицах Нью-Йорка во время прогулки с их общей пятилетней дочерью Леей. Пара не только весело о чем-то беседовала, но и обнималась на виду у прохожих, пишет Daily Mail.

На пару обратили внимание, когда они вместе с малышкой переходили дорогу. Купер біл в черной футболке, серых спортивных штанах и бело-оранжевых кроссовках. Ирина надела черную футболку, брюки-клеш в тон и кроссовки, а глаза стпрятала за солнцезащитными лчками. Образ она дополнила сумочкой на золотой цепочке.

Ярче всех выглядела Лея, которая шагала с родителями в фиолетовом платье, расшитом пайетками, с золотыми звездами.

Семейная прогулка – повод для подтверждения слухов о том, что бывшие возлюбленные, расставшиеся в 2019-м, снова вместе. Ранее они вместе отдохнули на Багамах, причем Шейк поделилась кадром, где полоджила голову Куперу на плечо. Фото было подписано простым смайликом в виде красного сердца.

Более того, недавно СМИ облетела информация о том, что Брэдли и Ирина подумывают родить еще одного ребенка.

"Ирина хотела бы, чтобы у ее дочери был брат и сестра, а Брэдли согласился с этой идеей", – говорят источники из близкого окружения пары.

Впервые модель и актер начали встречаться в 2015 году, заявив публично о своем романе через год. В 2017 году они стали родителями, а в 2019-м разошлись. Хотя ходили слухи, что Брэдли встречается с близкой наперсницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин, СМИ написали, что они были связаны лишь случайно.