Ирина Шейк пришла на модный показ в мужском костюме

Супермодель давно сотрудничает с модным домом Giorgio Armani.

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36-летняя российская супермодель Ирина шейк, которая давно живет и работает в США, стала одной из нескольких VIP-гостей на показе весенней коллекции 2023 итальянского модного дома Giorgio Armani в Милане. Фотографиями с мероприятия знаменитость поделилась на своей странице в соцсети.

Фотографам Ирина позировала на ковровой дорожке в невероятно стильном костюме. Она надела черную брючную двойку Armani, дополнив ее белой рубашкой, черным галстуком и черными кожаными оксфордами на шнуровке.

Волосы красавица расчесала на боковой пробор, а на ее лице было минимум косметики, что подчеркивало сияние и свежесть ее кожи.

В целом ансамбль Ирины больше бы пошел какому-нибудь "волку" с Уолл-стрит, чем для красной дорожки, но на модели даже костюм с явной мужской доминантой смотрелся невероятно стильно.

Ранее мы рассказывали о том, что в личной жизни Ирины наблюдаются изменения, которые могут свидетельствовать о возможном намерении модели снова воссоединиться с отцом своей пятилетней дочери Леи, режиссером и актером Брэдли Купером. Пара вместе летала на отдых на Бали, а недавно в СМИ поползли слухи, что они не против подарить дочери брата или сестру. Ни Ирина, ни Брэдли, которому приписывали роман с помощницей Хиллари Клинтон, эту информацию никак не комментируют.