Появились новые подробности о личной жизни Дуа Липы

Артистке активно приписывают новый роман.

Related video

Накануне появились подробности о личной жизни британской певицы Дуа Липы. Об этом пишет People.

Недавно в Сети начали гулять снимки, на которых 27-летняя Дуа Липа целуется с незнакомцем. Впоследствии стало известно, что таинственным спутником звезды сцены стал Тревор Ноа – известный американский комик. Поэтому поклонники певицы сразу начали приписывать новый роман своему кумиру.

Однако источники издания утверждают, что Дуа Липа и 38-летний Тревор Ноа остаются хорошими друзьями и не думают о начале романтических отношений.

[ + – ] Дуа Липа и Тревор Ноа

В конце 2021 британская знаменитость косовского происхождения разошлась с Анваром Хадидом — братом звездных сестер Беллы и Джиджи Хадид. Дуа Липа и ее бывший возлюбленный встречались более двух лет, однако не смогли совместить свои графики и занятость.

[ + – ] Дуа Липа Фото: vogueitalia

После этого артистке приписывали роман с актером сериала "Элита" Ароном Пайпером. Их замечали несколько раз на вечеринках, однако официально информация об отношениях актера и певицы так и не подтвердилась.

Напомним, Дуа Липу заметили с новым вероятным возлюбленным.

Также Фокус писал об идеальном платье для вечеринок, которое недавно продемонстрировала Дуа Липа.