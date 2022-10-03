З'явилися нові подробиці щодо особистого життя Дуа Ліпи

Артистці активно приписують новий роман.

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Напередодні з'явилися подробиці щодо особистого життя британської співачки Дуа Ліпи. Про це пише People.

Нещодавно в мережі почали "гуляти" знімки, на яких 27-річна Дуа Ліпа цілується з незнайомцем. Згодом стало відомо, що таємничим супутником зірки сцени став Тревор Ноа — відомий американський комік. Тому прихильники співачки одразу почали приписувати новий роман своєму кумиру.

Втім, джерела видання стверджують, що Дуа Ліпа та 38-річний Тревор Ноа залишаються хорошими друзями та не думають про початок романтичних стосунків.

[ + – ] Дуа Ліпа та Тревор Ноа

Наприкінці 2021 британська знаменитість косовського походження розійшлася з Анваром Хадідом — братом зіркових сестер Белли та Джіджі Хадід. Дуа Ліпа та її колишній коханий зустрічалися понад два роки, проте не змогли поєднати свої графіки та зайнятість.

[ + – ] Дуа Ліпа Фото: vogueitalia

Після цього артистці приписували роман з актором серіалу "Еліта" Ароном Пайпером. Їх помічали кілька разів на вечірках, проте офіційно інформація про стосунки актора та співачки так і не підтвердилася.

Нагадаємо, Дуа Ліпу помітили з новим ймовірним коханим.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для вечірок, яку нещодавно продемонструвала Дуа Ліпа.