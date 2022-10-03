11-летняя дочь Виктории Бекхэм надела копию платья матери (фото)
Девочка посетила показ новой коллекции бренда звездной матери.
Единственная дочь Виктории и Дэвида Бекхэма Харпер повторила образ своей звездной матери. Снимками британская певица и дизайнер поделилась на Instagram-странице с более 30 млн подписчиков.
11-летняя девочка посетила модный показ новой коллекции Виктории Бекхэм, где познакомилась со звездными сестрами Беллой и Джиджи Хадид и Анной Винтур. Для семейного и fashion-события Харпер выбрала образ из коллекции мамы-дизайнера. Она надела мини-версию черного платья из коллекции Victoria Beckham весна-лето 2021.
Британская дизайнер раньше демонстрировала похожее платье в 2021, только тогда ее образ был фиолетового оттенка.
Дочь певицы и знаменитого футболиста сидела на показе в первом ряду рядом с Дэвидом Бекхэмом и двумя братьями. Харпер заплела волосы в две косы, а в качестве аксессуара к аутфиту выбрала клатч с золотистой цепочкой. На ногах дочери звездных супругов были кроссовки Nike.
11-летняя Харпер еще не ведет свои соцсети, однако в профилях родителей девочка появляется довольно часто.
Кроме 11-летней Харпер, от союза певицы и футболиста подрастают еще три сына — Ромео, Круз и Бруклин. Последний весной 2022 уже создал свою семью, женившись на американской актрисе Николе Пельтц. После роскошной церемонии бракосочетания первенец Бекхэмов переехал жить в США.
Напомним, Виктория Бекхэм сходила на свидание с мужем в платье за более чем 100 тысяч гривен.
Также Фокус писал о возможных проблемах в браке Виктории и Дэвида Бекхэма.