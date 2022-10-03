11-річна донька Вікторії Бекхем надягла копію сукні матері (фото)

Дівчинка відвідала показ нової колекції бренду своєї зіркової матері.

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Єдина донька Вікторії та Девіда Бекхема Гарпер повторила образ своєї зіркової матері. Знімками британська співачка та дизайнерка поділилася на Instagram-сторінці з понад 30 млн підписників.

11-річна дівчинка відвідала модний показ нової колекції Вікторії Бекхем, де познайомилася із зірковими сестрами Беллою та Джіджі Хадід та Анною Вінтур. Для сімейної та fashion-події Гарпер обрала образ з колекції мами-дизайнерки. Вона надягла мініверсію чорної сукні з колекції Victoria Beckham весна-літо 2021.

Британська дизайнерка раніше демонструвала схожу сукню у 2021, тільки тоді її образ був фіолетового відтінку.

Донька співачки та знаменитого футболіста сиділа на показі в першому ряду поряд з Девідом Бекхемом та двома братами. Гарпер заплела волосся у дві коси, а як аксесуар до аутфіту обрала клатч із золотистим ланцюжком. На ногах доньки зіркового подружжя були кросівки Nike.

[ + – ] Гарпер Бекхем та зіркові сестри Хадід

11-річна Гарпер ще не веде свої соцмережі, проте у профілях батьків дівчинка з'являється доволі часто.

[ + – ] Сукня Вікторії Бекхем

Окрім 11-річної Гарпер, від союзу співачки та футболіста підростають ще троє синів — Ромео, Круз та Бруклін. Останній навесні 2022 уже створив свою родину, одружившись з американською акторкою Ніколою Пельтц. Після розкішної церемонії одруження первісток Бекхемів переїхав мешкати у США.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем сходила на побачення з чоловіком у сукні за понад 100 тисяч гривень.

Також Фокус писав про ймовірні проблеми у шлюбі Вікторії та Девіда Бекхема.