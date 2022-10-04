Дженнифер Лопес сходила на свидание с Беном Аффлеком в total-black образе (фото)

Тем временем, оскароносный актер выбрал более теплые оттенки.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес сходила на свидание со своим мужем Беном Аффлеком в total-black образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звездных супругов заметили на Беверли-Хиллз, когда те решили сходить на завтрак. Для выхода в свет возлюбленная оскароносного актера выбрала комфортный образ в темных оттенках — брючный костюм, который она дополнила туфлями на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров к своему октябрьскому аутфиту знаменитость добавила сумку Hermes, золотые серьги-кольца и солнцезащитные очки.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз

Тем временем, 50-летний Бен Аффлек выбрал для свидания с женой образ в светлых оттенках — белые брюки, кофту и бежевую куртку, добавив к ним темные очки.

[ + – ] Бен Аффлек и Джей Ло в Беверли-Хиллз

Супруги возобновили свои романтические отношения спустя практически 20 лет. В начале 2000-х Джей Ло и Бен Аффлек уже встречались и почти поженились, однако в последний момент все планы сорвались.

Уже весной 2021 звездную пару заподозрили в возобновлении отношений, а через год они официально узаконили свой роман.

Напомним, Джей Ло рассказала о проблемах в начале своего карьерного пути.

Также Фокус писал о цене измены, определенной в брачном договоре Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.