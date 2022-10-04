Дженніфер Лопес сходила на побачення з Беном Аффлеком у total-black образі (фото)

Тим часом оскароносний актор обрав тепліші відтінки.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила на побачення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком у total-black образі. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя помітили на Беверлі-Хіллз, коли ті вирішили сходити на сніданок. Для виходу у світ кохана оскароносного актора обрала комфортний образ у темних відтінках — штанний костюм, який вона доповнила туфлями на високих підборах.

Як аксесуари до свого жовтневого аутфіту знаменитість додала сумку Hermes, золоті сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Беверлі-Хіллз

Тим часом 50-річний Бен Аффлек обрав для побачення з дружиною образ у світлих відтінках — білі штани, кофту та бежеву куртку, додавши до них темні окуляри.

[ + – ] Бен Аффлек та Джей Ло у Беверлі-Хіллз

Подружжя акторів відновило свої романтичні стосунки через практично 20 років. На початку 2000-х Джей Ло та Бен Аффлек уже зустрічалися та майже одружилися, проте в останній момент усі плани зірвалися.

Уже навесні 2021 зіркову пару запідозрили в поновленні стосунків, а через рік вони офіційно узаконили свій роман.

Нагадаємо, Джей Ло розповіла про проблеми на початку свого кар'єрного шляху.

Також Фокус писав про ціну зради, визначену у шлюбному договорі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.