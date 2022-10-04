Падчерица шоумена Андрея Джеджулы выйдет замуж

Футболист сборной Украині Илья Забарный сделал ей романтическое предложение

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Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный и его избранница Ангелина Леус вскоре поженятся. Об этом стало известно после того, как девушка разместила на своей странице в Instagram фото, где запечатлены фото с их помолвки.

[ + – ] Помолвка влюбленных состоялась в Киеве

20-летний Илья и его ровесница Ангелина стали встречаться в 2018 году. Девушка – дочь украинского блоггера Юлии Леус от первого брака. В 2017 году мама Ангелины вышла замуж за шоумена Андрея Джеджулу, которому родила дочь Адель. В настоящее время Андрей и Юлия живут раздельно, обвиняя друг друга в супружеской неверности.

Илья Забарный является одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. Около двух лет интерес к украинцу проявляют топ-клубы Старого света ("Челси", "Милан" и другие), предлагая за него хорошие отступные. Вполне может статься, что уже в следующем году Забарный покинет киевское "Динамо" и продолжит карьеру в более серьезном футбольном клубе. Хотя "Динамо" вряд ли продаст Илью меньше, чем за 25 млн евро.

Известно, что помолвка Ильи с Ангелиной состоялась еще 4 сентября в Киеве, в одном из заведений на Печерске с шикарным панорамным видом. Однако лишь на днях девушка решила похвастать фотографиями с этого события в соцсетях. Одним из первых ее поздравила Влада Седан, которая замужем за игроком сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александром Зинченко. А сам и вовсе отмалчивается по поводу своей личной жизни.

Ранее Фокус сообщал, что Илья Забарный попал в список ТОП-100 лучших молодых футболистов Европы

Также была информация, что английский клуб "Челси" хочет купить Забарного у "Динамо" за 12 млн евро