Два украинца попали в Топ-100 самых перспективных футболистов Европы

Анатолий Трубин и Илья Забарный – в списке самых талантливых молодых игроков, выступающих в Европе.

Двое игроков сборной Украины попали в список самых перспективных молодых игроков Golden Boy, выступающих за европейский клубы.

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В сотне претендентов за Golden Boy 2021 по версии Tuttosport – сразу двое украинцев – вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин и защитник киевского "Динамо" Илья Забарный, также представляющий страну на чемпионате Европы.

Отметим, что за награду сражаются лишь футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года.

Среди топовый футболистов на награду претендуют Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джуд Беллингэм и Джованни Рейна (дортмундская "Боруссии"), Педри ("Барселона"), Родриго ("Реал") и многие другие футболисты.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник сборной Украины не сыграет против Северной Македонии.

Вместе с тем, главный тренер сборной Украины рассчитывает на Виктора Цыганкова, который пропускал первую встречу против сборной Нидерландов.

"Цыганков тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, что матч Северная Македония — Украина состоится завтра, 17 июня. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

В первом матче группового этапа украинская сборная в Амстердаме уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов, восхитил болельщиков "Вест Хэма", за который он выступает. Они написали много положительных комментариев под постом о голе Ярмоленко на клубной страничке в Instagram.