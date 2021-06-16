Два українці потрапили в Топ-100 найперспективніших футболістів Європи

Анатолій Трубін та Ілля Забарний — у списку найбільш талановитих молодих гравців, які виступають в Європі.

Двоє гравців збірної України потрапили в список найбільш перспективних молодих гравців Golden Boy, які виступають за європейські клуби.

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У сотні претендентів за Golden Boy 2021 за версією Tuttosport — відразу двоє українців — воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін і захисник київського "Динамо" Ілля Забарний, який також представляє країну на чемпіонаті Європи.

Зазначимо, що за нагороду борються лише футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року.

Серед топових футболістів на нагороду претендують Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Едуарду Камавінга ("Ренн"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джуд Беллінгем і Джованні Рейна (дортмундська "Боруссія"), Педрі ("Барселона"), Родріго ("Реал") і багато інших футболістів.

Раніше повідомлялося, що ключовий півзахисник збірної України не зіграє проти Північної Македонії.

Разом із тим, головний тренер збірної України розраховує на Віктора Циганкова, який пропускав першу зустріч проти збірної Нідерландів.

"Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому, завтра на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що матч Північна Македонія — Україна відбудеться завтра, 17 червня. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.

У першому матчі групового етапу українська збірна в Амстердамі поступилася команді Нідерландів із рахунком 2:3. У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Мʼяч, забитий Андрієм Ярмоленком у ворота збірної Нідерландів, захопив уболівальників "Вест Гема", за який він виступає. Вони написали багато позитивних коментарів під дописом про гол Ярмоленка на клубній сторінці в Instagram.