Падчерка шоумена Андрія Джеджули виходить заміж

Футболіст збірної України Ілля Забарний зробив їй романтичну пропозицію

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Захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний та його обраниця Ангеліна Леус незабаром одружаться. Про це стало відомо після того, як дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, де зображені фото з їх заручин.

[ + – ] Заручини закоханих відбулися у Києві

20-річний Ілля та його ровесниця Ангеліна стали зустрічатися у 2018 році. Дівчина — дочка української блогерки Юлії Леус від першого шлюбу. 2017 року мама Ангеліни вийшла заміж за шоумена Андрія Джеджулу, якому народила дочку Адель. Нині Андрій та Юлія живуть окремо, звинувачуючи одне одного у подружній невірності.

Ілля Забарний є одним із найталановитіших молодих футболістів Європи. Близько двох років інтерес до українця виявляють топклуби Старого світу ("Челсі", "Мілан" та інші), пропонуючи за нього добрі відступні. Цілком може статися, що вже наступного року Забарний покине київське "Динамо" і продовжить кар'єру у серйознішому футбольному клубі. Хоча "Динамо" навряд чи продасть Іллю менше, ніж за 25 млн євро.

Відомо, що заручини Іллі з Ангеліною відбулися ще 4 вересня у Києві, в одному із закладів на Печерську із шикарним панорамним виглядом. Однак лише днями дівчина вирішила похвалитися фотографіями цієї події в соцмережах. Одним із перших її привітала Влада Седан, яка одружена з гравцем збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександром Зінченком. А сам взагалі відмовчується з приводу свого особистого життя.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілля Забарний потрапив до списку ТОП 100 найкращих молодих футболістів Європи.

Також була інформація, що англійський клуб "Челсі" хоче купити Забарного у "Динамо" за 12 млн євро.