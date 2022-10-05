Сумка-пакет, жидкое платье и юбка с муравьями. Самые странные вещи с Недели моды в Париже

Парижская неделя — последняя в модном календаре — закончилась, но оставила много тем для разговора.

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Неделя моды в Париже завершилась, но показы оказались настолько впечатляющими, что модным критикам еще долго будет о чем поговорить. Тем более, что, как водится, много прямо с подиума уже перекочует на красные дорожки, модные фотосессии и в гардеробы селебрити.

Исключать из списка нельзя даже самые странные вещи, которые были представлены на парижской Неделе моды.

Фокус собрал самые странные и забавные вещи, представленные дизайнерами.

Сумка-пакет чипсов от Balenciaga

Демна Гвасалия не разочаровал поклонников, устроив, пожалуй, самый мрачный показ в истории. Грязь, тьма и воронки от бомб. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам современного мира.

[ + – ] Пакет чипсов теперь модная сумочка

Но среди черноты выделилась сумка в абсурдном стиле Balenciaga – в виде пакета из-под чипсов. Надо думать, что веселым зеленым пакетиком скоро обзаведутся все фанатки Демны и его творчества.

Туфли из шариков от Loewe

Loewe уже представлял платье с губами, туфли с разбитыми куриными яйцами и туфли на каблуке в виде надутого шарика.

[ + – ] Надувные шарики хороши даже в виде туфель

Теперь креативный директор Джонатан Андерсон решил, что тему надувных шариков можно эксплуатировать и дальше, и представил туфли, декорированные ненадутыми шариками.

Анатомическая водолазка от Off-White

Те, кто хотят выглядеть, как модель на подиуме, но никак не дойдет до спортзала, явно влюбятся в водолазку от Off-White с "мышцами".

[ + – ] Создай мышцы сам, не выходя из дома Фото: Off-White

Пусть схематическими, но на правильных местах. Судя по небрежному исполнению, повторить образ под силу любому, кто владеет ножниками и ниткой с иголкой.

Костюм с муравьями от Schiaparelli

Эльза Скиапарелли всегда испытывала слабость к оригинальным пуговицам в виде насекомых.

[ + – ] Schiaparelli заставила содрогнуться инсектофобов Фото: Schiaparelli [ + – ] Schiaparelli заставила содрогнуться инсектофобов Фото: Schiaparelli

Так что продолжатели ее дела усеяли муравьями классическую юбку и элегантный жакет. Получилось оригинально, но несколько пугающе для тех, кто не любит насекомых на собственной одежде.

Презервативы с водой от Botter

Показ Botter состоялся 27 сентября, коллекция Botter Spring Summer 2023 под названием The Plastic Sea.

[ + – ] Презервативы с синей водой эффектны, но непрактичны

Внимание зрителей привлекли оригинальные перчатки, наполненные водой. Оказалось, что это презервативы с окрашенной в голубой цвет водой. Закрепили их на руках моделей с помощью скотча. Получилось эффектно, но непрактично.

Платье интроверта от Noir Kei Ninomiya

Пушок на длинных спицах и корона на белом парике в стиле Людовика XIV. Наряд получился оригинальным и явно держащим недоброжелателей на расстоянии.

[ + – ] Держи недоброжелателей на расстоянии пушисто

Очень удобно для тех, кто хочет блеснуть, но не желает, чтоб зрители приближались близко.

Жидкое платье от Coperni

Дом моды Coperni уже производил фурор стеклянной сумкой, сделанной в сотрудничестве с венецианскими стеклодувами, но жидкое платье, которое нанесли на тело модели Беллы Хадид, явно стало новой сенсацией.

[ + – ] Жидкое платье Беллы Хадид от Coperni тяжело превзойти

Материал сделан из жидкого хлопка, который можно использоваться повторно. Так что, если наряд надоест – его можно растворить и хранить в банке до лучших времен. Еще одной уникальной вещице на показе стала золотая сумка фирменного фасона. После — ее расплавили.

Огромные молнии от Louis Vuitton

Ради показа Louis Vuitton у стен Лувра возвели павильон в виде цветка, а модели выходили в нарядах с гипертрофированно огромной фурнитурой: замки, кнопки и пряжки.

[ + – ] Актриса Чон Хо Ен на показе Louis Vuitton Фото: Instagram louisvuitton

В сочетании с принтом в виде одежды наряды выглядели по-детски забавно. Модные критики уже заявили, что это была фантазия на тему бумажных кукол.