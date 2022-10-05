Сумка-пакет, жидкое платье и юбка с муравьями. Самые странные вещи с Недели моды в Париже
Парижская неделя — последняя в модном календаре — закончилась, но оставила много тем для разговора.
Неделя моды в Париже завершилась, но показы оказались настолько впечатляющими, что модным критикам еще долго будет о чем поговорить. Тем более, что, как водится, много прямо с подиума уже перекочует на красные дорожки, модные фотосессии и в гардеробы селебрити.
Исключать из списка нельзя даже самые странные вещи, которые были представлены на парижской Неделе моды.
Фокус собрал самые странные и забавные вещи, представленные дизайнерами.
Сумка-пакет чипсов от Balenciaga
Демна Гвасалия не разочаровал поклонников, устроив, пожалуй, самый мрачный показ в истории. Грязь, тьма и воронки от бомб. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам современного мира.
Но среди черноты выделилась сумка в абсурдном стиле Balenciaga – в виде пакета из-под чипсов. Надо думать, что веселым зеленым пакетиком скоро обзаведутся все фанатки Демны и его творчества.
Туфли из шариков от Loewe
Loewe уже представлял платье с губами, туфли с разбитыми куриными яйцами и туфли на каблуке в виде надутого шарика.
Теперь креативный директор Джонатан Андерсон решил, что тему надувных шариков можно эксплуатировать и дальше, и представил туфли, декорированные ненадутыми шариками.
Анатомическая водолазка от Off-White
Те, кто хотят выглядеть, как модель на подиуме, но никак не дойдет до спортзала, явно влюбятся в водолазку от Off-White с "мышцами".
Пусть схематическими, но на правильных местах. Судя по небрежному исполнению, повторить образ под силу любому, кто владеет ножниками и ниткой с иголкой.
Костюм с муравьями от Schiaparelli
Эльза Скиапарелли всегда испытывала слабость к оригинальным пуговицам в виде насекомых.
Так что продолжатели ее дела усеяли муравьями классическую юбку и элегантный жакет. Получилось оригинально, но несколько пугающе для тех, кто не любит насекомых на собственной одежде.
Презервативы с водой от Botter
Показ Botter состоялся 27 сентября, коллекция Botter Spring Summer 2023 под названием The Plastic Sea.
Внимание зрителей привлекли оригинальные перчатки, наполненные водой. Оказалось, что это презервативы с окрашенной в голубой цвет водой. Закрепили их на руках моделей с помощью скотча. Получилось эффектно, но непрактично.
Платье интроверта от Noir Kei Ninomiya
Пушок на длинных спицах и корона на белом парике в стиле Людовика XIV. Наряд получился оригинальным и явно держащим недоброжелателей на расстоянии.
Очень удобно для тех, кто хочет блеснуть, но не желает, чтоб зрители приближались близко.
Жидкое платье от Coperni
Дом моды Coperni уже производил фурор стеклянной сумкой, сделанной в сотрудничестве с венецианскими стеклодувами, но жидкое платье, которое нанесли на тело модели Беллы Хадид, явно стало новой сенсацией.
Материал сделан из жидкого хлопка, который можно использоваться повторно. Так что, если наряд надоест – его можно растворить и хранить в банке до лучших времен. Еще одной уникальной вещице на показе стала золотая сумка фирменного фасона. После — ее расплавили.
Огромные молнии от Louis Vuitton
Ради показа Louis Vuitton у стен Лувра возвели павильон в виде цветка, а модели выходили в нарядах с гипертрофированно огромной фурнитурой: замки, кнопки и пряжки.
В сочетании с принтом в виде одежды наряды выглядели по-детски забавно. Модные критики уже заявили, что это была фантазия на тему бумажных кукол.