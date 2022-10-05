Сумка-пакет, рідке плаття та спідниця з мурахами. Найдивніші речі з Тижня моди у Парижі

Паризький тиждень — останній у модному календарі — закінчився, але залишив багато тем для розмови.

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Тиждень моди в Парижі завершився, але покази виявилися настільки дивовижними, що модним критикам ще довго буде про що поговорити. Тим більше, що, як водиться, багато прямо з подіуму вже перекочує на червоні доріжки, модні фотосесії та гардероби селебріті.

Виключати зі списку не можна навіть найдивніші речі, які представлені на паризькому Тижні моди.

Фокус зібрав найдивніші та найцікавіші речі, представлені дизайнерами.

Сумка-пакет чипсів від Balenciaga

Демна Гвасалія не розчарував шанувальників, влаштувавши, мабуть, найпохмуріший показ в історії. Бруд, темрява та вирви від бомб. Так, він хотів привернути увагу до проблем сучасного світу.

[ + – ] Пакет чипсів тепер модна сумочка

Але серед чорноти виділилася сумка в абсурдному стилі Balenciaga — у вигляді пакета з-під чипсів. Треба думати, що веселий зелений пакетикик незабаром куплять усі фанатки Демни та його творчості.

Туфлі з кульок від Loewe

Loewe вже представляв сукню з губами, туфлі з розбитими курячими яйцями та туфлі на підборах у вигляді надутої кульки.

[ + – ] Надувні кульки гарні навіть у вигляді туфель

Тепер креативний директор Джонатан Андерсон вирішив, що тему надувних кульок можна експлуатувати й надалі, і представив туфлі, декоровані не надутими кульками.

Анатомічна водолазка від Off-White

Ті, хто хоче виглядати, як модель на подіумі, але ніяк не дійде до спортзалу, явно закохаються у водолазку від Off-White з "м'язами".

[ + – ] Створи м'язи сам, не виходячи з дому Фото: Off-White

Нехай схематичні, але на правильних місцях. Судячи з недбалого виконання, повторити образ під силу будь-кому, хто володіє ножиками та ниткою з голкою.

Костюм з мурахами від Schiaparelli

Ельза Скіапареллі завжди відчувала слабкість до оригінальних гудзиків у вигляді комах.

[ + – ] Schiaparelli змусила здригнутися інсектофобів Фото: Schiaparelli [ + – ] Schiaparelli змусила здригнутися інсектофобів Фото: Schiaparelli

Тож продовжувачі її справи засіяли мурахами класичну спідницю та елегантний жакет. Вийшло оригінально, але дещо страшно для тих, хто не любить комах на власному одязі.

Презервативи з водою від Botter

Показ Botter відбувся 27 вересня колекція Botter Spring Summer 2023 під назвою The Plastic Sea.

[ + – ] Презервативи із синьою водою ефектні, але непрактичні

Увагу глядачів привернули оригінальні рукавички, наповнені водою. Виявилося, що це презервативи із забарвленою у блакитний колір водою. Закріпили їх на руках моделей за допомогою скотчу. Вийшло ефектно, але непрактично.

Сукня інтроверта від Noir Kei Ninomiya

Пушок на довгих спицях і корона на білій перуці в стилі Людовіка XIV. Вбрання вийшло оригінальним і явно тримає недоброзичливців на відстані.

[ + – ] Тримай недоброзичливців на відстані пухнасто

Дуже зручно для тих, хто хоче блиснути, але не хоче, щоб глядачі наближалися близько.

Рідка сукня від Coperni

Дім моди Coperni вже робив фурор скляною сумкою, зробленою у співпраці з венеціанськими склодувами, але рідка сукня, яку нанесли на тіло моделі Белли Хадід, явно стала новою сенсацією.

[ + – ] Рідку сукню Белли Хадід від Coperni важко перевершити

Матеріал зроблений з рідкої бавовни, яку можна використовувати повторно. Отже, якщо вбрання набридне — його можна розчинити та зберігати у банці до кращих часів. Ще однією унікальною штучкою на показі стала золота сумка фірмового фасону. Потім її розплавили.

Величезні блискавки від Louis Vuitton

Заради показу Louis Vuitton біля стін Лувру звели павільйон у вигляді квітки, а моделі виходили в нарядах із гіпертрофовано величезною фурнітурою: замки, кнопки та пряжки.

[ + – ] Акторка Чон Хо Ен на показі Louis Vuitton Фото: Instagram louisvuitton

У поєднанні з принтом у вигляді одягу вбрання виглядало по-дитячому кумедно. Модні критики вже заявили, що то була фантазія на тему паперових ляльок.