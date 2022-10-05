Мать драконов. Меган Фокс показала образ в стиле известного сериала (фото)

Знаменитость отправилась в Париж.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс показала образ в стиле "Дома драконов". Снимками в новом аутфите звезда экранов поделилась на своей Instagram-странице с более чем 20 млн подписчиков.

Многодетная мама предстала в образе пастельных оттенков – необычном платье из отдельного корсета с глубоким декольте и персиковой атласной юбке с эффектными вырезами. Свой свежий лук Меган дополнила пальто в цвете кемел. На ногах звезды экранов были высокие сапоги в тон основного наряда.

В качестве аксессуаров "мать драконов" выбрала маленькую белую сумочку, а волосы актриса оставила распущенными. Из светлых оттенков аутфита Фокс выделялись только темно-синие ногти знаменитости.

[ + – ] Меган Фокс

"Плохая девочка, но Таргариен едет в Париж", — подписала свежую публикацию американская звезда.

Тем временем подписчики Меган Фокс сразу стали называть ее матерью драконов и сравнивать с главной героиней культовой картины.

"Мать драконов? больше похоже на мать 😌", "ты не даешь мне мгновения, чтобы подышать", — комментируют новые кадры знаменитости ее поклонники.

Однако некоторые сравнили Меган с Ким Кардашьян, имея в виду светлый цвет волос обеих звезд.

[ + – ] Меган Фокс в платье украинского бренда Фото: meganfox

Напомним, Меган Фокс приобрела платье украинского бренда за более чем 30 тысяч гривен.

Также Фокус писал о слухах в Сети, будто Меган Фокс увеличила грудь.