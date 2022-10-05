Матір драконів. Меган Фокс показала образ у стилі відомого серіалу (фото)

Знаменитість відправилася до Парижа.

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36-річна американська акторка Меган Фокс показала образ у стилі "Дому драконів". Знімками в новому аутфіті зірка екранів поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 20 млн підписників.

Багатодітна мама постала в образі пастельних відтінків — незвичайній сукні з окремого корсету з глибоким декольте та персикової атласної спідниці з ефектними вирізами. Свій свіжий лук Меган доповнила пальтом у кольорі кемел. На ногах зірки екранів були високі чоботи в тон основного наряду.

Як аксесуари "мати драконів" обрала маленьку білу сумочку, а волосся акторка залишила розпущеним.

Зі світлих відтінків аутфіту Фокс виділялися лише темно-сині нігті знаменитості.

[ + – ] Меган Фокс

"Погана дівчинка, але Таргарієн їде до Парижа", — підписала свіжу публікацію американська зірка.

Тим часом підписники Меган Фокс одразу почали називати її матір'ю драконів та порівнювати з головною героїнею культової картини.

"Мати драконів? більше схоже на матір 😌", "ти не даєш мені миті, щоб подихати", — коментують нові кадри знаменитості її прихильники.

Проте дехто порівняв Меган з Кім Кардаш'ян, маючи на увазі світлий колір волосся обох зірок.

[ + – ] Меган Фокс у сукні українського бренду Фото: meganfox

Нагадаємо, Меган Фокс придбала сукню українського бренду за понад 30 тисяч гривень.

Також Фокус писав про чутки в мережі, начебто Меган Фокс збільшила груди.