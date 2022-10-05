В Турине грабители сорвали с бизнесмена часы за 25 тысяч евро

Трое злоумышленников охотились за строительным магнатом

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В итальянском городе Турин на днях было cовершено дерзкое уличное ограбление. На известного в городе бизнесмена Алессандро Джиларди (он учредитель и гендиректор строительной компании) напали неизвестные и, сорвав с его руки часы Rolex cтоимостью 25 тыс евро, скрылись в неизвестном направлении. Об этом инциденте сообщает издание La Stampa.

Ограбление было совершено в тот момент, когда бизнесмен вернулся из офиса домой и хотел заехать на своем Porsche 911 в гараж. Двое злоумышленников на мотороллерах следили за Джиларди и "вели" его всю дорогу из центра Турина в пригород, уверен пострадавший. Третий их подельник следил за домом бизнесмена. Когда суперкар Алессандро притормозил у ворот гаража, один из грабителей через открытое окно авто крепко схватил его. Джиларди попытался вывернуться, и в завязавшейся борьбе порвался ремешок его дорогих часов. Грабитель схватил их и был таков. Следом за ним рванули и его подельники.

В настоящее время полиция Турина расследует этот инцидент. В частности, изучают видеозаписи с камер слежения, расположенных на доме Алессандро Джиларди. Однако пока удалось лишь установить, что это были молодые люди. А вот распознать лица злодеев будет рамного сложнее – они все были в мотоциклетных шлемах.

[ + – ] Алессандро Джиларди пострадал от грабителей

Интересная деталь. Полиция Турина сообщает, что за последние три недели в городе тем или иным образом были украдены 11 дорогих часов компании Roleх. Ограбление Алессандро Джиларди стало 12-м эпизодом в серии "часовых" преступлений.

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