У Турині грабіжники зірвали з бізнесмена годинник за 25 тисяч євро

Троє зловмисників полювали на будівельного магната

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В італійському місті Турин днями було здійснено зухвале вуличне пограбування. На відомого в місті бізнесмена Алессандро Джиларді (він засновник і гендиректор будівельної компанії) напали невідомі і, зірвавши з його руки годинник Rolex вартістю 25 тис євро, зник у невідомому напрямку. Про це інцидент повідомляє видання La Stampa.

Пограбування було скоєно в той момент, коли бізнесмен повернувся додому з офісу і хотів заїхати на своєму Porsche 911 в гараж. Двоє зловмисників на моторолерах стежили за Джиларді і "вели" його всю дорогу з центру Туріна до передмістя, переконаний постраждалий. Третій їхній поплічник стежив за будинком бізнесмена. Коли суперкар Алессандро пригальмував біля воріт гаража, один із грабіжників через відкрите вікно авто міцно схопив його. Джиларді спробував вивернутися, і в боротьбі порвався ремінець його дорогого годинника. Грабіжник схопив його і втік. Слідом за ним рвонули його спільники.

Наразі поліція Туріна розслідує цей інцидент. Зокрема, вивчають відеозаписи з камер стеження, які розташовані на будинку Алессандро Джиларді. Однак поки що вдалося лише встановити, що це були молоді люди. А ось розпізнати обличчя лиходіїв буде значно складніше — вони всі були у мотоциклетних шоломах.

[ + – ] Алессандро Джиларді постраждав від грабіжників

Цікава деталь. Поліція Турина повідомляє, що за останні три тижні в місті тим чи іншим чином було вкрадено 11 дорогих годинників компанії Roleх. Пограбування Алессандро Джиларді стало 12-м епізодом у серії "дорогих" злочинів.

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