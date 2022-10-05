Фильм "Блондинка" с Аной де Армас категорически не понравился зрителям

Многие сказали, что он вышел слишком жестоким и откровенным

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Фильм о голливудской кинодиве Мэрилин Монро сорвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале. Однако, когда новый фильм Эндрю Доминика для Netflix посмотрели рядовые зрители, они оказались не в восторге. Об этом пишет Daily Mail.

Надо сразу отметить, что это не совсем биографический фильм о Монро, а экранизация одноименного романа Джойс Кэрол Оутс, финалиста Пулитцеровской премии. Писательница заявляла, что это исследование жизни актрисы через призму ее внутреннего мира.

Но исследование зрителей не впечатлило. Они оценили игру Аны де Армас, которая исполнила роль Мэрилин, но раскритиковали саму картину за жестокие и шокирующие сцены секса. Многие отметили, что из почти трехчасового фильма осилили не более получаса.

"Пытался посмотреть "Блондинку". Не мог переварить более 20 минут из почти 3 часов. Эти 20 минут были не чем иным, как жестоким и душераздирающим зрелищем", — написал один из зрителей, отметив, что фильм "непригоден для просмотра".

[ + – ] Ана де Армас в роли Мэрилин Монро в фильме "Блондинка" Фото: Netflix

Хотя критики высоко оценили игру Аны де Армас, они не могут прийти к единому мнению, является ли этот бескомпромиссный почти трехчасовой фильм художественным фильмом, или еще одной жестокой эксплуатацией иконы 20-го века.

Кинокритик Ричард Броуди из New Yorker назвал фильм "смехотворно вульгарным", увидев в бесконечных мучениях, которые Монро испытывает на экране, "особый вид режиссерского садизма".

А ведущий кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис написала, что "учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что она не увидит, как ее вульгарно эксплуатирует "Блондинка" — новоявленный продукт некрофильского развлечения".

Сам Эндрю Доминик, который 11 лет добивался возможности снять "Блондинку" именно так и настолько жестокой, ранее заявлял, что мнение публики его не интересует.

"Блондинка" — это "требовательный фильм". Если публике это не нравится, это проблема гребаной публики. Он не баллотируется на государственные должности", — говорил он в интервью.

[ + – ] Трейлер фильма "Блондинка"

Но сама писательница заявила, что фильм Доминика – это "блестящее произведение кинематографического искусства", которое, впрочем, не для всех.

Раскритиковала фильм и известная модель и актриса Эмили Ратаковски. Она не успела посмотреть картину, но предположила, что "Блондинка" — это "очередной проект, который превращает женскую боль в фетиш". По мнению модели, в обществе существует некий культ "красотки в беде". Поэтому людям так нравятся истории о принцессе Диане и Эми Вайнхаус, и фильмы о юных жертвах страшных маньяков.

Напомним на премьере фильма в Венеции, Ана де Армас появилась в ослепительном розовом платье.

Позже, в интервью, актриса призналась, что предвидит – откровенный фильм растащат на видеоцитаты со сценами секса, но повлиять на это она не может.