Фільм "Блондинка" з Аною де Армас категорично не сподобався глядачам

Багато хто сказав, що він вийшов надто жорстоким і відвертим

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Фільм про голлівудську кінодіву Мерилін Монро зірвав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі. Однак, коли новий фільм Ендрю Домініка для Netflix подивилися пересічні глядачі, вони виявились не в захваті. Про це пише Daily Mail.

Потрібно відразу зазначити, що це не зовсім біографічний фільм про Монро, а екранізація однойменного роману Джойс Керол Оутс, фіналістки Пулітцерівської премії. Письменниця заявляла, що це дослідження життя акторки через призму її внутрішнього світу.

Але дослідження глядачів не вразило. Вони оцінили гру Ани де Армас, яка виконала роль Мерилін, але розкритикували саму картину за жорстокі та разючі сцени сексу. Багато хто зазначив, що з майже тригодинного фільму подужали не більш як пів години.

"Намагався подивитися "Блондинку". Не міг переварити понад 20 хвилин із майже 3 годин. Ці 20 хвилин були не чим іншим, як жорстоким і несамовитим видовищем", — написав один із глядачів, зазначивши, що фільм "непридатний для перегляду".

[ + – ] Ана де Армас у ролі Мерилін Монро у фільмі "Блондинка" Фото: Netflix

Хоча критики високо оцінили гру Ани де Армас, вони не можуть дійти єдиної думки, чи цей безкомпромісний майже тригодинний фільм є художнім фільмом, чи ще однією жорстокою експлуатацією ікони 20-го століття.

Кінокритик Річард Броуді з New Yorker назвав фільм "сміхотворно вульгарним", побачивши в нескінченних муках, які Монро зазнає на екрані, "особливий вид режисерського садизму".

А провідна кінокритикиня газети The New York Times Манола Даргіс написала, що "з огляду на всі приниження та жахи, які Мерилін Монро пережила за свої 36 років, це полегшення, що вона не побачить, як її вульгарно експлуатує "Блондинка" — новоявлений продукт некрофільської розваги".

Сам Ендрю Домінік, який 11 років вимагав можливості зняти "Блондинку" саме так і настільки жорстокою, раніше заявляв, що думка публіки його не цікавить.

"Блондинка" — це "вибагливий фільм". Якщо публіці це не подобається, це проблема гр*баної публіки. Він не балотується на державні посади", — говорив він в інтерв'ю.

[ + – ] Трейлери фільму "Блондинка"

Але сама письменниця заявила, що фільм Домініка — це "блискучий витвір кінематографічного мистецтва", який, втім, не для всіх.

Розкритикувала фільм і відома модель та акторка Емілі Ратаковські. Вона не встигла подивитися картину, але припустила, що "Блондинка" — це "черговий проєкт, який перетворює жіночий біль на фетиш". На думку моделі, у суспільстві існує якийсь культ "красуні в біді". Тому людям так подобаються історії про принцесу Діану та Емі Вайнгаус, і фільми про юні жертви страшних маніяків.

Нагадаємо на прем'єрі фільму у Венеції, Ана де Армас з'явилася в сліпучій рожевій сукні.

Пізніше, в інтерв'ю, акторка зізналася, що передбачає — відвертий фільм розтягнуть на відеоцитати зі сценами сексу, але вплинути на це вона не може.