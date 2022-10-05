Тренды осени 2022. Топ-7 стильных образов сезона на примере знаменитостей

В моде остаются классические тренчи и кожаные изделия.

Related video

В скором времени мы окажемся на экваторе осени, и через несколько недель наступит зима. Однако за это время следует использовать возможность теплых уютных дней, чтобы продемонстрировать стильные осенние аутфиты. Учимся у мировыз знаменитостей, как быть в тепле и на вершине моды одновременно осенью — 2022.

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл советует приобрести кожаные брюки или пиджак, которые оказались на пике моды. Для одного из fashion-событий звезда подиумов выбрала жакет с рукавами в виде рыболовной сетки, который успешно сочетала с широкими кожаными брюками. Впрочем, штаны можно заменить юбкой из такого же материала и подчеркнуть свою индивидуальность.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл

Тем временем, 27-летняя американская модель Джиджи Хадид часто обращается к классике денима. Во время тёплых осенних дней такой образ точно станет удачным решением. Знаменитость американо-палестинского происхождения выбрала джинсовый оверсайз жакет и юбку с широкими карманами.

В частности, предполагаемая возлюбленная Леонардо Ди Каприо воспользовалась еще одним трендом осени 2022 — она осветлила брови.

[ + – ] Джиджи Хадид

Младшая сестра Джиджи, Белла Хадид демонстрирует образ в стиле спорт-шик, — стиль, который очень любит Рианна. Модель соединила бордовую спортивную кофту Nike и песочную велюровую юбку, добавив к осеннему аутфиту прозрачные очки и сапоги на высоком каблуке.

[ + – ] Белла Хадид

Шведская модель и fashion-инфлюэнсер Эльза Хоск выбирает для осени 2022 классический тренч светло-оливкового оттенка, который точно еще не скоро исчезнет из модного инфопространства. Без тренча, а особенно кожаного, сейчас не обойдется ни один гардероб настоящей модницы.

Также звезда соцсетей добавила к своему луку белое атласное платье, черную сумку и полупрозрачные туфли с белыми носками Balenciaga.

[ + – ] Эльза Хоск

Жена Джастина Бибера Хейли в одном из своих последних аутфитов продемонстрировала черную классику — длинное пальто, которое она соединила с темными брюками и туфлями-лодочками. К основному наряду знаменитость предлагает добавить деловой пиджак.

Однако такой образ можно миксовать на ваше усмотрение, сменив черные брюки белыми, или вместо туфель на каблуке выбрать массивные ботинки, которые больше понадобятся осенью.

[ + – ] Хейли Бибер

Кроме того, американская модель часто демонстрирует комфортные и стильные образы. Например, сочетание спортивной кофты Adidas, черных лосин и белых кроссовок. Также Хейли Бибер рекомендует надевать классические штанные костюмы разных оттенков, как персиковый или белоснежный.

[ + – ] Хейли и Джастин Бибер

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема Роузи Хантингтон-Уайтли выбирает вечную классику — total-black образ. Молодая мама посетила Парижскую неделю моды в куртке от Yves Saint Laurent и темных лосинах, добавив к французскому образу массивную сумку.

Во время второй беременности модель часто демонстрировала стильные и трендовые образы в пастельных тонах.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram rosiehw

В частности звезда соцсетей предлагала осенью 2021 носить классические длинные пальто и сочетать их с темной сумкой и ботинками. Несмотря на то, что с того момента прошел год, такой образ все еще остается актуальным и трендовым.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала, как носить главный аксессуар осени 2022.

Также Фокус писал об актуальных пуховиках для осени-зимы 2022.