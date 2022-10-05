Тренди осені 2022. Топ 7 стильних осінніх образів на прикладі знаменитостей

У моді залишаються класичні тренчі та вироби зі шкіри.

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Незабаром ми прибудемо на екватор осені, а за декілька тижнів настане зима. Проте за цей час варто використати можливість теплих затишних днів, щоб продемонструвати стильні осінні аутфіти. Вчимося у зірок світового масштабу, як бути в теплі та на вершині моди сезону осінь 2022.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл радить придбати шкіряні штани чи піджак, що наразі перебувають на піку трендів. Для однієї з fashion-події зірка подіумів обрала жакет з рукавами у формі риболовної сітки, який поєднала з широкими шкіряними штанами. Втім, штани можна замінити з такого ж матеріалу спідницею та виділитися серед натовпу.

[ + – ] Наомі Кемпбелл

Тим часом 27-річна американська модель Джіджі Хадід звертається до класики деніму. Під час теплих осінніх днів такий образ точно стане вдалим рішенням. Знаменитість палестинського походження обрала джинсовий оверсайз жакет та спідницю з широкими кишенями.

Зокрема ймовірна кохана Леонардо Ді Капріо скористалася ще одним трендом осені 2022 — вона висвітлила свої брови.

[ + – ] Джіджі Хадід

Молодша сестра Джіджі, Белла Хадід демонструє образ у стилі спорт-шик, який полюбляє Ріанна. Модель поєднала бордову спортивну кофту Nike та пісочну велюрову спідницю, додавши до осіннього аутфіту прозорі окуляри та чоботи на високих підборах.

[ + – ] Белла Хадід

Шведська модель та fashion-інфлюенсерка Ельза Госк обирає для осені 2022 класичний тренч світло-оливкового відтінку, який точно ще не скоро зникне з модного інфопростору. Без тренча, а особливо шкіряного, наразі не обійдеться жоден гардероб справжньої модниці.

Також зірка соцмереж додала до свого луку білу атласну сукню, чорну сумку та напівпрозорі туфлі з білими шкарпетками Balenciaga.

[ + – ] Ельза Госк

Дружина Джастіна Бібера Гейлі в одному зі своїх останніх аутфітів продемонструвала чорну класику — довге пальто, яке вона поєднала з темними штанами та туфлями-човниками. До основного наряду знаменитість пропонує додати діловий піджак.

Проте такий образ можна міксувати на ваш розгляд, змінивши чорні штани на білі, або ж замість туфель на підборах обрати масивні черевики, які більше знадобляться восени.

[ + – ] Гейлі Бібер

Окрім цього, американська модель часто демонструє комфортні та стильні образи. Наприклад, поєднання спортивної кофти Adidas, чорних лосин та білих кросівок. Або Гейлі Бібер рекомендує одягати класичні штанні костюми різних відтінків, як-то персиковий чи білосніжний.

[ + – ] Гейлі та Джастін Бібер

Кохана актора Джейсона Стейтема Роузі Гантінгтон-Вайтлі обирає вічну класику — total-black образ. Молода мама відвідала Паризький тиждень моди у куртці від Yves Saint Laurent та темні лосини, додавши до французького образу масивну сумку.

Під час своєї другої вагітності модель часто демонструвала стильні та трендові образи в пастельних відтінках.

[ + – ] Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram rosiehw

Зокрема зірка соцмереж пропонувала восени 2021 носити класичні довгі пальта та поєднувати їх з темною сумкою та черевиками. Попри те, що від того моменту минув рік, такий образ усе ще залишається актуальним та трендовим.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала, як носити головний аксесуар осені 2022.

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