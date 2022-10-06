Скончался знаменитый фотограф, который снимал Мэрилин Монро и Бриджит Бардо

Дугласу Киркленду было 88 лет.

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В Лос-Анджелесе на 89-м году жизни скончался всемирно известный фотограф Дуглас Киркленд, сообщает Variety. Он прославился на весь мир снимками голливудских знаменитостей, которые в разное время украшали обложки различных изданий.

В период активной деятельности Кирклэнду позировали такие культовые личности, как Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Мик Джаггер, Майкл Джексон, Коко Шанель, Марлен Дитрих, Марчелло Мастрояни, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, Пол Ньюман. Роберт Де Ниро, Фрэнк Синатра, Анджелина Джоли и множество других звезд. На пике карьеры Киркленд считался одним из самих высокооплачиваемых фотографов мира.

Дуглас родился в 1934 году в Торонто (Канада). В 26 лет он уже был штатным фотографом известного журнала Look. Также его фотографи печатали Life, People, Sports Illustrated и другие издания. Кроме того, Киркленду довелось поработать и бэкстейдж-фотографом на съемочных площадках многих известных голливудских фильмов, среди которых "Титаник", "Мулен Руж" и "Великий Гэтсби".

Работу Киркленда оценивали не только щедрыми гонорарами. Фотограф неоднократно получал различные премии и награды от Ассоциации фотографов и операторов, Академии кино и телеискусства и других организаций. Работы Киркленда собраны в 10 монографиях, а его исторические снимки знаменитостей еще долго будут востребованы в СМИ.

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