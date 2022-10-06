Помер знаменитий фотограф, який знімав Мерилін Монро та Бріджіт Бардо

Дугласу Кіркленду було 88 років.

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У Лос-Анджелесі на 89-му році життя помер всесвітньо відомий фотограф Дуглас Кіркленд, повідомляє Variety. Він прославився на весь світ знімками голлівудських знаменитостей, які в різні часи прикрашали обкладинки різних видань.

У період активної діяльності Кіркленду позували такі культові особи, як Мерилін Монро, Бріджіт Бардо, Мік Джаггер, Майкл Джексон, Коко Шанель, Марлен Дітріх, Марчелло Мастроянні, Одрі Гепберн, Елізабет Тейлор, Чарлі Чаплін, Пол Ньюман, Роберт Де Ніро, Френк Сінатра, Анджеліна Джолі та безліч інших зірок. На піку кар'єри Кіркленд вважався одним із найвисокооплачуваніших фотографів світу.

Дуглас народився 1934 року в Торонто (Канада). У 26 років він був штатним фотографом відомого журналу Look. Також його фотографії друкували Life, People, Sports Illustrated та інші видання. Крім того, Кіркленду довелося попрацювати і бекстейдж-фотографом на знімальних майданчиках багатьох відомих голлівудських фільмів, серед яких "Титанік", "Мулен Руж" та "Великий Гетсбі".

Роботу Кіркленда оцінювали не лише щедрими гонорарами. Фотограф неодноразово отримував різні премії та нагороди від Асоціації фотографів та операторів, Академії кіно та телемистецтва та інших організацій. Роботи Кіркленда зібрані у 10 монографіях, а його історичні знімки знаменитостей ще довго будуть популярними у ЗМІ.

Також Фокус писав про те, що у Москві помер співак Борис Мойсеєв.

Наше видання повідомляло про те, що у Лос-Анджелесі помер знаменитий репер Куліо.