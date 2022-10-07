"Да пошел он!" Члены жюри "Оскара" не собираются голосовать за Уилла Смита

Актеру все еще не могут простить скандальную выходку.

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Чем ближе релиз фильма "Эмансипация" (выйдет в прокат в декабре) с Уиллом Смитом в главной роли, тем больше страстей разгорается вокруг него. По мнению экспертов, картина по итогам 2022 киногода вполне может быть выдвинута на "Оскар" сразу в нескольких номинациях. Однако Смиту награда не грозит. Мартовский скандал на церемонии вручения наград американской киноакадемии, когда Уилл прямо на сцене влепил звонкую оплеуху ведущему мероприятия Крису Року, еще не раз больно аукнется одному из самых востребованных актеров Голливуда.

[ + – ] Уилл ударил Криса Рока, но сделал больно самому себе Фото: Getty Images

Век победы не видать?

Тем не менее, номинироваться на "Оскар" за лучшую мужскую роль Уилл сможет. Такое важное уточнение сделали в киноакадемии, сообщает New York Post. Да, Смиту запретили в ближашие 10 лет появляться на церемониях вручения "Оскаров", что многими было воспринято как и исключение его из числа номинантов на премию – на тот же срок. Вероятно, под давлением влиятельных кинокомпаний, для которых Уилл Смит "курица, несущая золотые яйца", представители жюри премии "Оскар" уточнили, что номинироваться на награду он все-таки сможет. Но не более того. Отдавать свои голоса за скандального актера никто не собирается, даже если он сыграет на экране лучшую роль в своей карьере.

[ + – ] Шерше ля фам: Смит оскандалился, защищая честь жены Джады Фото: willsmith

Кинокритик New York Post Джонни Олексински поинтересовался у нескольких членов жюри "Оскара" – может ли Уиллу Смиту "светить" награда, если вдруг его игра в фильме "Эмансипация" будет великолепна? Продюсер киноакадемии и член жюри премии "Оскар" Лоуренс Дэвид Фолдес ответил на это так: "Нет, я не буду голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Уилл Смит проявил вопиющее неуважение по отношению к членам киноакадемии, своим коллегам и миллионам зрителей во всем мире, которые стали свидетелями его выходки. Даже если у вас в коллекции будет 10 "Оскаров", вы не имеете права так себя вести. Считал и продолжаю считать, что Уилла нужно пожизненно лишить внимания и наград со стороны киноакадемии". Еще один член жюри, не пожелавший раскрывать свое имя, был краток и категоричен: "Награду Смиту? Да пошел он! Это будет еще одна пощечина всем нам. Обойдется".

[ + – ] Кадр из новой картины с участием Уилла Смита

Напомним, что Уилл Смит в предыдущие годы трижды номинировался на "Оскар" за лучшую мужскую роль, но первую в своей карьере статуэтку получил лишь в марте 2022 года – за роль Ричарда Уильямса (отец знаменитых сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс) в байопике "Король Ричард". И тут же стал изгоем, ударив по лицу и обматерив Криса Рока (тот, по мнению Смита, очень неудачно подшутил над его женой). До чего же больно, наверное, на пике карьеры так глупо выстрелить самому себе в ногу. Но что случилось – то случилось.

Что же касается фильма "Эмансипация", в котором Уилл Смит впервые появится на экране после скандала на "Оскаре", то его сюжет, как и в победоносной для актера картине "Король Ричард", также основан на реальных событиях. Создатели фильма отправляют нас в 1863 год, в самый разгар гражданской войны в США между северными штатами, которые добивались отмены рабства, против южан, нещадно эксплуатировавших выходцев из Африки. Уилл сыграл реального исторического персонажа, беглого раба Гордона. Тот удрал с плантации на юге страны, чтобы присоединиться к армии северян и сражаться в числе "баффало" (так называли в армии Авраама Линкольна "цветные" полки) за свободу других темнокожих.

[ + – ] Трейлер к фильму "Эмансипация", которому пророчат "Оскар"

Фокус уже информировал читателей о том, что Уилл Смит анонсировал свое возвращение в профессию после громкого скандала на "Оскаре"

Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.