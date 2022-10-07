"Та пішов він!" Члени журі "Оскара" не збираються голосувати за Вілла Сміта

Акторові все ще не можуть пробачити скандальну витівку.

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Чим ближче реліз фільму "Емансипація" (вийде у прокат у грудні) з Віллом Смітом у головній ролі, тим більше пристрастей розгоряється навколо нього. На думку експертів, картина за підсумками 2022 року кінороку цілком може бути висунута на "Оскар" відразу в кількох номінаціях. Проте Смітові нагороди не бачити. Березневий скандал на церемонії вручення нагород американської кіноакадемії, коли Вілл прямо на сцені вліпив дзвінкий ляпас ведучому заходу Крісу Року, ще не раз боляче відгукнеться одному з найпопулярніших акторів Голлівуду.

[ + – ] Вілл ударив Кріса Рока, але зробив боляче самому собі Фото: Getty Images

Вік перемоги не бачити?

З усім тим, номінуватися на "Оскар" за найкращу чоловічу роль Вілл зможе. Таке важливе уточнення зробили у кіноакадемії, повідомляє New York Post. Так, Сміту заборонили в найближчі 10 років з'являтися на церемоніях вручення "Оскарів", що багато сприйняли як і виключення його з номінантів на премію — на той же термін. Ймовірно, під тиском впливових кінокомпаній, для яких Вілл Сміт "курка, що несе золоті яйця", представники журі премії "Оскар" уточнили, що номінуватися на нагороду він таки зможе. Але не більше. Віддавати свої голоси за скандального актора ніхто не збирається, навіть якщо він зіграє на екрані найкращу роль у своїй кар'єрі.

[ + – ] Шерше ля фам: Сміт оскандалився, захищаючи честь дружини Джади Фото: willsmith

Кінокритик New York Post Джонні Олексинські поцікавився у кількох членів журі "Оскара" — чи може Віллу Сміту "світити" нагорода, якщо раптом його гра у фільмі "Емансипація" буде чудовою? Продюсер кіноакадемії та член журі премії "Оскар" Лоуренс Девід Фолдес відповів на це так: "Ні, я не голосуватиму за нього за жодних обставин. Вілл Сміт проявив кричущу неповагу щодо членів кіноакадемії, своїх колег і мільйонів глядачів у всьому світі, які стали свідками його витівки. Навіть якщо у вас в колекції буде 10 "Оскарів", ви не маєте права так поводитися. Вважав і продовжую вважати, що Вілла потрібно довічно позбавити уваги і нагород з боку кіноакадемії". Ще один член журі, який не побажав розкривати своє ім'я, був стислим і категоричним: "Нагороду Сміту? Та пішов він! Це буде ще один ляпас усім нам. Обійдеться".

[ + – ] Кадр із нової картини за участю Вілла Сміта

Нагадаємо, що Вілл Сміт у попередні роки тричі номінувався на "Оскар" за найкращу чоловічу роль, але першу у своїй кар'єрі статуетку отримав лише у березні 2022 року — за роль Річарда Вільямса (батько знаменитих сестер-тенісисток Серени та Вінус Вільямс) у байопику "Король Річард". І тут же став ізгоєм, ударивши по обличчю і обматеривши Кріса Рока (той, на думку Сміта, дуже невдало пожартував з його дружини). До чого ж боляче, напевно, на піку кар'єри так безглуздо вистрілити самому собі в ногу. Але що сталося — те сталося.

Що ж до фільму "Емансипація", в якому Вілл Сміт вперше з'явиться на екрані після скандалу на "Оскарі", то його сюжет, як і в переможній для актора картині "Король Річард", також ґрунтується на реальних подіях. Творці фільму відправляють нас у 1863 рік, у розпал громадянської війни у США між північними штатами, які домагалися скасування рабства, проти жителів півдня, нещадно експлуатували вихідців з Африки. Вілл зіграв реального історичного персонажа, раба-втікача Гордона. Той втік з плантації на півдні країни, щоб приєднатися до армії жителів півночі і боротися в числі "баффало" (так називали в армії Авраама Лінкольна "кольорові" полки) за свободу інших темношкірих.

[ + – ] Трейлери фильму "Емансипація", якому пророкують "Оскар"

Фокус вже інформував читачів про те, що Вілл Сміт анонсував своє повернення до професії після гучного скандалу на "Оскарі"

Також Фокус докладно писав про скандал у прямому ефірі, за яким стежили мільйони людей у всьому світі.