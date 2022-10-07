22-летний сын Мадонны снялся в элегантной фотосессии (фото)

Парень активно строит карьеру в области искусства.

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22-летний сын Мадонны Рокко Ричи снялся в элегантной фотосессии для Vogue Hong Kong и показал свои творческие работы.

Юный художник предстал перед фотографами издания в классических образах, а на некоторых снимках показал торс. Сына американской поп-дивы и режиссера Гая Ричи сняли прямо в процессе создания его арт-работ.

"Ни один из моих родителей не был художником. Однако двое они художники сами по себе. Мама и папа научили меня ценить и уважать искусство", — рассказывал журналистам гонконгского издания Рокко.

[ + – ] Рокко Ричи

Мадонна и Гай Ричи поженились в 2000. В том же году от их союза родился сын Рокко. Через некоторое время звездные супруги еще усыновили мальчика из Малави Дэвида Банда Мвале.

В 2008 певица и режиссер объявили о своем разводе, а затем остались хорошими друзьями.

[ + – ] Рокко Ричи

22-летний Рокко Ричи редко выходит на публику и не активно ведет соцсети. Практически все свое время он посвящает искусству. Одна его картина стоит около 30 тысяч долларов.

[ + – ] Рокко Ричи со своими картинами Фото: Instagram jerrodblandino

Юноша удалил свой аккаунт в Instagram после ссоры с Мадонной в 2016 году. Однако сначала Рокко заблокировал ее, лишив возможности комментировать свои посты. С тех пор в соцсети художник так и не вернулся.

Напомним, другой сын Мадонны и Гая Ричи накануне отпраздновал свое 17-летие в довольно экстравагантном наряде с декольте и на высоких каблуках.

Также Фокус писал о дебюте 22-летнего Рокко Ричи в сфере моделинга.