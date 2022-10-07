22-річний син Мадонни знявся в елегантній фотосесії (фото)
Хлопець активно будує кар'єру у сфері мистецтва.
22-річний син Мадонни Рокко Річі знявся в елегантній фотосесії для Vogue Hong Kong та показав свої мистецькі роботи.
Юний художник постав перед фотографами видання у класичних образах, а на деяких знімках оголосив торс. Сина американської поп-діви та режисера Гая Річі зняли прямо за процесом створення його арт-робіт.
"Жоден з моїх батьків не був художником. Проте двоє вони художники самі по собі. Мама і тато навчили мене цінувати та поважати мистецтво", — розповідав журналістам гонконзького видання Рокко.
Мадонна та Гай Річі одружилися у 2000. Того ж року від їхнього союзу народився син Рокко. Через певний час зіркове подружжя ще всиновило хлопчика з Малаві Девіда Банда Мвале.
У 2008 році співачка та режисер оголосили про своє розлучення, а після цього залишилися хорошими друзями.
22-річний Рокко Річі рідко виходить на публіку та не активно веде соцмережі. Практично весь свій час він присвячує мистецтву. Одна його картина коштує близько 30 тисяч доларів.
Юнак видалив свій акаунт в Instagram після сварки з Мадонною у 2016. Проте спочатку Рокко заблокував її, позбавивши можливості коментувати свої пости. З того часу в соцмережі художник так і не повернувся.
Нагадаємо, інший син Мадонни та Гая Річі напередодні відсвяткував своє 17-річчя у доволі екстравагантному наряді з декольте та високими підборами.
Також Фокус писав про дебют 22-річного Рокко Річі у сфері моделінгу.