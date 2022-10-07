22-річний син Мадонни знявся в елегантній фотосесії (фото)

Хлопець активно будує кар'єру у сфері мистецтва.

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22-річний син Мадонни Рокко Річі знявся в елегантній фотосесії для Vogue Hong Kong та показав свої мистецькі роботи.

Юний художник постав перед фотографами видання у класичних образах, а на деяких знімках оголосив торс. Сина американської поп-діви та режисера Гая Річі зняли прямо за процесом створення його арт-робіт.

"Жоден з моїх батьків не був художником. Проте двоє вони художники самі по собі. Мама і тато навчили мене цінувати та поважати мистецтво", — розповідав журналістам гонконзького видання Рокко.

[ + – ] Рокко Річі

Мадонна та Гай Річі одружилися у 2000. Того ж року від їхнього союзу народився син Рокко. Через певний час зіркове подружжя ще всиновило хлопчика з Малаві Девіда Банда Мвале.

У 2008 році співачка та режисер оголосили про своє розлучення, а після цього залишилися хорошими друзями.

[ + – ] Рокко Річі

22-річний Рокко Річі рідко виходить на публіку та не активно веде соцмережі. Практично весь свій час він присвячує мистецтву. Одна його картина коштує близько 30 тисяч доларів.

[ + – ] Рокко Річі зі своїми картинами Фото: Instagram jerrodblandino

Юнак видалив свій акаунт в Instagram після сварки з Мадонною у 2016. Проте спочатку Рокко заблокував її, позбавивши можливості коментувати свої пости. З того часу в соцмережі художник так і не повернувся.

Нагадаємо, інший син Мадонни та Гая Річі напередодні відсвяткував своє 17-річчя у доволі екстравагантному наряді з декольте та високими підборами.

Також Фокус писав про дебют 22-річного Рокко Річі у сфері моделінгу.