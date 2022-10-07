ФБР нашло таинственных воров бесценных картин, которые оказались школьными учителями

Рита и Джерри Альтер украли картину Виллема де Кунинга, стоимостью в 100 миллионов долларов в 1985 году.

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ФБР раскрыло дело тридцатилетней давности, когда из Музея искусств Университета Аризоны в 1985 году было украдено полотно Виллема де Кунинга, лидера абстрактного экспрессионизма, стоимостью в 100 миллионов долларов. Похитили картину "Женщина-охра" супруги, школьные учителя из Нью-Мексико Рита и Джерри Альтер. Также в их доме были обнаружены еще два неназванных полотна за миллионы долларов. Об этом пишет AZcentral.

Джерри Альтер умер в 2012 году, его жена Рита – через пять лет, так что привлечь их к ответственности не получится. Но ФБР обнаружило, что бесценное полотно де Кунинга десятилетиями висело у них дома на стене.

Также у учительской четы обнаружилось более миллиона долларов на счетах. И они вели куда более роскошную жизнь, чем можно было ожидать от двух скромных педагогов из Сильвер-сити, Нью-Мексико.

[ + – ] Чета Альтеров, предположительных похитителей произведений искусства Фото: CNBC

Коллеги Риты, дефектолога в школьной больнице, задавались вопросом, как она может позволить себе роскошные кругосветные путешествия, зарабатывая 16 171 доллар в год. За последние годы Альтеры посетили 145 стран.

Также они жили в шикарном доме с бассейном, обставленном антиквариатом, куда переехали в 1977 году.

Альтеры не скрывали свой достаток и часто приглашали гостей. Самым любопытным они говорили, что получили наследство.

Интересно, но полотно Виллема де Кунинга они не прятали. Оно висело в спальне и гости часто говорили, что оно на редкость уродливо, на что хозяева дома отвечали улыбками и говорили, что оно слишком дорогое, чтобы так о нем отзываться.

[ + – ] Бесценное полотно Виллема де Кунинга в спальне учителей из Нью-Мексико Фото: CNBC

Также у них обнаружились еще два дорогих полотна неназванных художников, стоимость которых несколько миллионов долларов. Дети Альтеров, Джозеф и Барбара, умерли раньше родителей, а их племянник сообщил, что не знает, откуда у его дяди с тетей были деньги.

Напомним, "Женщина-охра" де Кунинга была украдена в 1985 году из Музея искусств Университета Аризоны в 1985 году. Причем ограбление было простым и бескровным: женщина отвлекала охранника, а мужчина вырезал картину из рамы и сбежал.

О том, что она все это время была у Альтеров выяснилось только после смерти Риты в 2017 году, когда родственники стали распродавать имущество. Картина де Кунинга стоимостью в 100 миллионов продавалась за две тысячи долларов. Ее на сайте увидел куратор музея и обратился в ФБР.

Расследование было продолжено, но сейчас ФБР в конечном итоге отказывается комментировать, считали ли они Альтеров ворами произведений искусства, заявив, что дело закрыто.

Напомним, ранее в Греции нашли украденные полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана. По подозрению в их краже задержан пожилой мужчина. Сама кража произошла в Национальной галерее еще в 2012 году.

Ранее Фокус писал о самых известных похищениях произведений искусства в истории. Некоторые, как "Мона Лиза", были возвращены в целости и сохранности, а некоторые воры уничтожили.