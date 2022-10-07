ФБР нашло таинственных воров бесценных картин, которые оказались школьными учителями
Рита и Джерри Альтер украли картину Виллема де Кунинга, стоимостью в 100 миллионов долларов в 1985 году.
ФБР раскрыло дело тридцатилетней давности, когда из Музея искусств Университета Аризоны в 1985 году было украдено полотно Виллема де Кунинга, лидера абстрактного экспрессионизма, стоимостью в 100 миллионов долларов. Похитили картину "Женщина-охра" супруги, школьные учителя из Нью-Мексико Рита и Джерри Альтер. Также в их доме были обнаружены еще два неназванных полотна за миллионы долларов. Об этом пишет AZcentral.
Джерри Альтер умер в 2012 году, его жена Рита – через пять лет, так что привлечь их к ответственности не получится. Но ФБР обнаружило, что бесценное полотно де Кунинга десятилетиями висело у них дома на стене.
Также у учительской четы обнаружилось более миллиона долларов на счетах. И они вели куда более роскошную жизнь, чем можно было ожидать от двух скромных педагогов из Сильвер-сити, Нью-Мексико.
Коллеги Риты, дефектолога в школьной больнице, задавались вопросом, как она может позволить себе роскошные кругосветные путешествия, зарабатывая 16 171 доллар в год. За последние годы Альтеры посетили 145 стран.
Также они жили в шикарном доме с бассейном, обставленном антиквариатом, куда переехали в 1977 году.
Альтеры не скрывали свой достаток и часто приглашали гостей. Самым любопытным они говорили, что получили наследство.
Интересно, но полотно Виллема де Кунинга они не прятали. Оно висело в спальне и гости часто говорили, что оно на редкость уродливо, на что хозяева дома отвечали улыбками и говорили, что оно слишком дорогое, чтобы так о нем отзываться.
Также у них обнаружились еще два дорогих полотна неназванных художников, стоимость которых несколько миллионов долларов. Дети Альтеров, Джозеф и Барбара, умерли раньше родителей, а их племянник сообщил, что не знает, откуда у его дяди с тетей были деньги.
Напомним, "Женщина-охра" де Кунинга была украдена в 1985 году из Музея искусств Университета Аризоны в 1985 году. Причем ограбление было простым и бескровным: женщина отвлекала охранника, а мужчина вырезал картину из рамы и сбежал.
О том, что она все это время была у Альтеров выяснилось только после смерти Риты в 2017 году, когда родственники стали распродавать имущество. Картина де Кунинга стоимостью в 100 миллионов продавалась за две тысячи долларов. Ее на сайте увидел куратор музея и обратился в ФБР.
Расследование было продолжено, но сейчас ФБР в конечном итоге отказывается комментировать, считали ли они Альтеров ворами произведений искусства, заявив, что дело закрыто.
Напомним, ранее в Греции нашли украденные полотна Пабло Пикассо и Пита Мондриана. По подозрению в их краже задержан пожилой мужчина. Сама кража произошла в Национальной галерее еще в 2012 году.
Ранее Фокус писал о самых известных похищениях произведений искусства в истории. Некоторые, как "Мона Лиза", были возвращены в целости и сохранности, а некоторые воры уничтожили.