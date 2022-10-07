ФБР знайшло таємничих злодіїв безцінних картин, які виявилися шкільними вчителями

Ріта та Джеррі Альтер вкрали картину Віллема де Кунінга, вартістю 100 мільйонів доларів у 1985 році.

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ФБР розкрило справу тридцятирічної давності, коли з Музею мистецтв Університету Арізони у 1985 році було вкрадено полотно Віллема де Кунінга, лідера абстрактного експресіонізму, вартістю 100 мільйонів доларів. Викрали картину "Жінка-охра" подружжя, шкільні вчителі з Нью-Мексико Рита та Джеррі Альтер. Також у їхньому будинку було виявлено ще два неназвані полотна за мільйони доларів. Про це пише AZcentral.

Джеррі Альтер помер у 2012 році, його дружина Рита — через п'ять років, тож притягнути їх до відповідальності не вийде. Але ФБР виявило, що безцінне полотно де Кунінга десятиліттями висіло у них вдома на стіні.

Також в учительського подружжя виявилося понад мільйон доларів на рахунках. І вони вели набагато розкішніше життя, ніж можна було очікувати від двох скромних педагогів із Сільвер-сіті, Нью-Мексико.

[ + – ] Подружжя Альтеров, ймовірних викрадачів творів мистецтва Фото: CNBC

Колеги Рити, дефектолога у шкільній лікарні, питали, як вона може дозволити собі розкішні навколосвітні подорожі, заробляючи 16 171 долар на рік. За останні роки Альтери відвідали 145 країн.

Також вони жили у шикарному будинку з басейном, обставленому антикваріатом, куди переїхали у 1977 році.

Альтери не приховували свого статку і часто запрошували гостей. Найцікавішим вони казали, що дістали спадщину.

Цікаво, але полотно Віллема де Кунінга вони не ховали. Воно висіло в спальні і гості часто говорили, що воно на диво потворне, на що господарі будинку відповідали усмішками і казали, що воно надто дороге, щоб так про нього відгукуватися.

[ + – ] Безцінне полотно Віллема де Кунінга у спальні вчителів з Нью-Мексико Фото: CNBC

Також у них виявилося ще два дорогі полотна неназваних художників, вартість яких кілька мільйонів доларів. Діти Альтерів, Джозеф і Барбара, померли раніше за батьків, а їхній племінник повідомив, що не знає, звідки у його дядька з тіткою були гроші.

Нагадаємо, "Жінка-охра" де Кунінга була вкрадена у 1985 році з Музею мистецтв Університету Арізони у 1985 році. Причому пограбування було простим і безкровним: жінка відволікала охоронця, а чоловік вирізав картину з рами та втік.

Про те, що вона весь цей час була в Альтерів з'ясувалося тільки після смерті Рити у 2017 році, коли родичі почали розпродувати майно. Картина де Кунінга вартістю 100 мільйонів продавалася за дві тисячі доларів. Її на сайті побачив куратор музею та звернувся до ФБР.

Розслідування було продовжено, але зараз ФБР зрештою відмовляється коментувати, чи вважали вони Альтерів злодіями творів мистецтва, заявивши, що справа закрита.

Нагадаємо, раніше в Греції знайшли вкрадені полотна Пабло Пікассо та Піта Мондріана. За підозрою в крадіжці затримано літнього чоловіка. Сама крадіжка сталася у Національній галереї ще у 2012 році.

Раніше Фокус писав про найвідоміші викрадення творів мистецтва в історії. Деякі, як "Мона Ліза", повернули цілими, а деякі злодії знищили.