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Стиль жизни

Киану Ривз, после 37 лет в Голливуде, хочет стать гражданином США

Киану Ривз 2022 фото
Киану Ривз на популярном шоу

Звезда "Матрицы" не против иметь два паспорта

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На днях голливудский актер Киану Ривз стал гостем популярного в США телешоу Джимми Киммела. Обычно ведущий этого шоу классно "троллит" и подшучивает над пришедшими к нему в студию знаменитостями. Не избежал подколок Киммела и Ривз.

Родившийся в Ливане Киану рассказал в эфире, как рос в Торонто и что с 15 лет мечтал о карьере актера. "Я приехал в Лос-Анджелес из Канады на своей машине, когда мне было всего 20 лет. Этот город стал моим вторым домом, я живу тут постоянно с 1985 года", – рассказал 58-летний Ривз. На что Киммел сделал ремарку: "Но при этом ты все еще не являешься гражданином США". Киану согласно кивнул головой: "Да, я все еще канадец". Вопрос Киммела, думал ли он об американском паспорте, звездный гость студии согласно закивал головой: "Да, конечно. Почему бы и нет?"

Уиану Ривз 2022 фото Fullscreen
Даже на шоу Киану играет вдохновенно

В ответ на это ведущий шоу вытащил из своего стола заранее приготовленные бумаги с разъяснениями, что нужно делать желающим получить американское гражданство и какие документы нужно подать в иммиграционную службу США – и вручил Ривзу. "Если мне нужно жениться на тебе, чтобы ускорить процесс получения паспорта, то я готов", – подшутил Киммел, вызвав смех у гостей студии. Киану не остался в долгу: "Это невозможно, чувак! Ты же уже женат". Ведущий ответил: "Да, я знаю. Но уже сообщил жене, что в связи с этой ситуацией нам, возможно, придется внести некоторые поправки в наше законодательство".

Киану Ривз 2022, Джимми Киммел фото Fullscreen
Ведущий шоу снабдил актера инструкциями по получению гражданства США

Продолжая обсуждать в эфире тему о получении Ривзом американского паспорта, Киммел заявил, что готов даже устроить вечеринку в прямом эфире своего шоу, когда актер это сделает. А звезда "Матрицы" ответил (уже более серьезно), что рассматривает перспективу двойного гражданства – канадского и американского. Также Киану рассказал, что несколько дней назад увидел свет сборник комиксов, в создании которого он принимал участие. Это дебют актера в популярном за океаном творческом жанре.

Напомним, ранее стало известно, что Киану Ривз снимется в сериале про первого официального серийного убийцу США, под названием "Дьявол в белом городе".

Он также является основателем благотворительного фонда, который помогает в лечении детской лейкемии.