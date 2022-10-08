Кіану Рівз, після 37 років у Голлівуді, хоче стати громадянином США

Зірка "Матриці" не проти мати два паспорти.

Related video

Днями голлівудський актор Кіану Рівз став гостем популярного в США телешоу Джиммі Кіммела. Зазвичай ведучий цього шоу класно "тролить" і жартує над знаменитостями, які прийшли до нього в студію. Не уникнув жартів Кіммела і Рівз.

Кіану, який народився в Лівані, розповів в ефірі, як ріс у Торонто і що з 15 років мріяв про кар'єру актора. "Я приїхав до Лос-Анджелеса з Канади на своїй машині, коли мені було всього 20 років. Це місто стало моїм другим будинком, я живу тут постійно з 1985 року", — розповів 58-річний Рівз. На що Кіммел зробив ремарку: "Але при цьому ти все ще не є громадянином США". Кіану відповідно кивнув головою: "Так, я все ще канадець". Питання Кіммела, чи думав він про американський паспорт, зірковий гість студії згідно закивав головою: "Так, звичайно. Чому б і ні?"

[ + – ] Навіть на шоу Кіану грає натхненно

У відповідь на це ведучий шоу витягнув зі свого столу заздалегідь приготовані папери з роз'ясненнями, що потрібно робити охочим отримати американське громадянство і які документи потрібно подати до служби імміграції США — і вручив Рівзу. "Якщо мені потрібно одружитися з тобою, щоб прискорити процес отримання паспорта, то я готовий", — пожартував Кіммел, викликавши сміх у гостей студії. Кіану не залишився у боргу: "Це неможливо, чувак! Ти ж уже одружений". Ведучий відповів: "Так, я знаю. Але вже повідомив дружині, що у зв'язку з цією ситуацією нам, можливо, доведеться внести деякі поправки до нашого законодавства".

[ + – ] Ведучий шоу забезпечив актора інструкціями щодо отримання громадянства США

Продовжуючи обговорювати в ефірі тему про отримання Рівзом американського паспорта, Кіммел заявив, що готовий навіть влаштувати вечірку в прямому ефірі свого шоу, коли актор це зробить. А зірка "Матриці" відповів (уже серйозніше), що розглядає перспективу подвійного громадянства — канадського й американського. Також Кіану розповів, що кілька днів тому побачила світ збірка коміксів, у створенні якої він брав участь. Це дебют актора в популярному за океаном творчому жанрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кіану Рівз зніметься в серіалі про першого офіційного серійного вбивцю США під назвою "Диявол у білому місті".

Він також є фундатором благодійного фонду, який допомагає в лікуванні дитячої лейкемії.