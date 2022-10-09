На показе Louis Vuitton охранник ударил 13-летнего ребенка (видео)

Компания принесла публичные извинения и заверила, что уволила сотрудника.

Related video

На последнем показе Louis Vuitton в Париже охранник ударил 13-летнего ребенка. Об этом пишет News Week.

Секьюрити мероприятия не понравилось, что мальчик хотел сделать селфи и попал на видео. Охранник дал пощечину ребенку, однако инцидент успели снять очевидцы и выложить его в Сеть. Впоследствии ролик пришлось удалить, поскольку неизвестному мужчине начали угрожать судебным процессом. Однако через некоторое время видео выложил французский юрист.

Как известно, модный дом Louis Vuitton уже принес свои извинения и заверил, что скандальный охранник больше не работает на их компанию.

[ + – ] Охранник ударил ребенка на показе Louis Vuitton

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса "люкс" с одноименными монограммами. В настоящее время бренд является частью международного холдинга LVMH, владельцем которого является Бернар Арно, свекор российской супермодели Натальи Водяновой.

Напомним, монакская княгиня Шарлен посетила показ LV в столице Франции без мужа.

Также Фокус писал о боксерской груше от Louis Vuitton за 175 тысяч долларов, которую заметили в кабинете Рамзана Кадырова.