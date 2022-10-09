На показі Louis Vuitton охоронець вдарив 13-річну дитину (відео)

Компанія принесла публічні вибачення та запевнила, що звільнила співробітника.

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На останньому показі Louis Vuitton у Парижі охоронець вдарив 13-річну дитину. Про це пише News Week.

Сек'юриті заходу не сподобалося те, що хлопчик хотів зробити селфі та потрапив на відео. Охоронець дав ляпаса дитині, проте інцидент встигли зняти очевидці та викласти його у мережу. Згодом ролик довелося видалити, оскільки невідомому чоловіку почали погрожувати судовим процесом. Проте через певний час відео виклав французький юрист.

Як відомо, модний дім Louis Vuitton уже приніс свої вибачення та запевнив, що скандальний охоронець більше не працює на їхню компанію.

[ + – ] Охоронець вдарив дитину на показі Louis Vuitton

Louis Vuitton — французький дім моди, котрий спеціалізується на виробництві валіз і сумок, модного одягу і аксесуарів класу "люкс" з однойменними монограмами. Наразі бренд є частиною міжнародного холдингу LVMH, власником якого є Бернар Арно, свекор російської супермоделі Наталії Водянової.

Нагадаємо, монакська княгиня Шарлін відвідала показ LV у столиці Франції без чоловіка.

Також Фокус писав про боксерську грушу від Louis Vuitton за 175 тисяч доларів, яку помітили в кабінеті Рамзана Кадирова.