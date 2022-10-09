Дэвид Бекхэм кардинально изменил имидж (фото)

Спортсмен поэкспериментировал с цветом волос.

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47-летний британский футболист Дэвид Бекхэм кардинально изменил имидж. Свой новый образ легендарный спортсмен показал на Instagram-странице с более 75 млн подписчиков.

Муж Виктории Бекхэм решил изменить цвет волос. Многодетный отец повторил прическу своего среднего сына Ромео и стал пепельным блондином. Младший сын футболиста Круз окрашивал волосы даже в розовый цвет. Тем временем семьянин Бруклин менее всего подвергается экспериментам со своим имиджем.

[ + – ] Дэвид Бекхэм

"Мне нравится это так. @intermiamicf #FreedomToDream", — подписал ролик с нарезкой фото с недавнего матча Бекхэм. На снимке, попавшем в видео, легендарный спортсмен фотографируется со своими фанатами.

Ранее 47-летний футболист имел темно-русые волосы.

[ + – ] Дэвид Бекхэм стал блондином

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм планируют сделать свое жилье безопаснее после проникновения в него злоумышленников.

Также Фокус внимательно следит за ситуацией вокруг ссоры между Викторией Бекхэм и ее невесткой, американской актрисой Николой Пельтц. Недавно многодетный отец серьезно побеседовал со своим первенцем.