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Стиль життя

Девід Бекхем кардинально змінив імідж (фото)

Девід Бекхем, Девід Бекхем змінив імідж, Девід Бекхем новий колір волосся, Девід Бекхем та вікторія бекхем
Фото: Instagram davidbeckham | Девід Бекхем

Спортсмен поекспериментував з кольором волосся.

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47-річний британський футболіст Девід Бекхем кардинально змінив імідж. Свій новий образ легендарний спортсмен показав на Instagram-сторінці з понад 75 млн підписників.

Чоловік Вікторії Бекхем вирішив змінити колір волосся. Багатодітний батько повторив зачіску свого середнього сина Ромео та став попелястим блондином. Менший син футболіста Круз фарбував волосся навіть у рожевий колір. Тим часом сім'янин Бруклін найменше піддається експериментам зі своїм іміджем.

Девід Бекхем

"Мені подобається це так.. @intermiamicf #FreedomToDream", — підписав ролик з нарізкою фото з нещодавнього матчу Бекхем. На знімку, який потрапив у відео, легендарний спортсмен фотографується зі своїми фанатами.

Раніше 47-річний футболіст мав темно-русяве волосся.

Девід Бекхем став блондином Fullscreen
Девід Бекхем став блондином

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем планують зробити своє житло більш безпечним після проникнення в нього зловмисників.

Також Фокус уважно стежить за ситуацією навколо сварки між Вікторією Бекхем та її невісткою, американською акторкою Ніколою Пельтц. Нещодавно багатодітний батько серйозно поговорив зі своїм первістком.