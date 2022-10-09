В очках и с кольцами. Как сейчас выглядит 59-летний Джонни Депп (фото)

Актер активно строит карьеру в музыкальной индустрии.

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59-летний голливудский актер Джонни Депп с радостью пофотографировался со своими фанатами в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Пиратов Карибского моря" вместе с Джеффом Беком гастролирует с музыкальной программой. Накануне бывшего мужа Эмбер Херд заметили возле одной из локаций для выступления. Депп радостно фотографировался со своими поклонниками и раздавал им автографы.

Для октябрьского выхода в свет актер выбрал солнцезащитные очки и синюю кепку, дополнив свой образ рок-звезды многочисленными кольцами на пальцах и браслетом.

[ + – ] Джонни Депп в Нью-Йорке

После громкого судебного процесса развода с актрисой Эмбер Херд Джонни Депп понемногу возвращается к привычной публичной жизни. Поскольку официально его "домашнее насилие" в браке со звездой "Аквамена" не было доказано.

За ложные обвинения со стороны бывшей возлюбленной американский актер должен получить 15 млн долларов, хотя адвокаты Херд отмечали, что у нее сейчас нет такой суммы.

[ + – ] Джонни Депп в Нью-Йорке

Напомним, скандальная бывшая жена Джонни Деппа снова наняла адвокатов и собирается в суд.

Также Фокус писал о новом вероятном романе 59-летнего Джонни Деппа.