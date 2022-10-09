В окулярах та з каблучками. Як наразі виглядає 59-річний Джонні Депп (фото)
Актор активно будує кар'єру в музичній індустрії.
59-річний голлівудський актор Джонні Депп радо пофотографувався зі своїми фанатами в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Піратів Карибського моря" наразі разом з Джеффом Беком гастролює з музичною програмою. Напередодні колишнього чоловіка Ембер Герд помітили біля однієї з локацій для виступу. Депп радо фотографувався зі своїми прихильниками та роздавав їм автографи.
Для жовтневого виходу у світ актор обрав сонцезахисні окуляри та синю кепку, доповнивши свій образ рок-зірки численними каблучками на пальцях та браслетом.
Після гучного судового процесу розлучення з акторкою Ембер Герд Джонні Депп потрохи повертається до звичного публічного життя. Оскільки офіційно його "домашнє насильство" у шлюбі із зіркою "Аквамену" не було доведено.
За хибні обвинувачення з боку колишньої коханої американський актор повинен отримати 15 млн доларів, хоча адвокати Герд зазначали, що в неї немає наразі такої суми.
Нагадаємо, скандальна колишня дружина Джонні Деппа знову найняла адвокатів та збирається до суду.
Також Фокус писав про новий ймовірний роман 59-річного Джонні Деппа.