Ембер Герд найняла нових адвокатів і знову збирається до суду

Колишня дружина Джонні Деппа відчайдушно намагається ухилитися від виплати йому 10 мільйонів доларів.

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Судова епопея між Ембер Герд і Джонні Деппом не закінчена. Акторка найняла нових юристів і збирається до суду знову, щоб спробувати змусити кілька страхових компаній покрити її юридичні витрати, які можуть перевищити 15 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

36-річній Герд за рішенням суду потрібно виплатити колишньому чоловікові понад 10 мільйонів доларів як компенсацію за шкоду, якої вона завдала, роздаючи інтерв'ю про домашнє насильство.

Нині її представляють Девід Л. Аксельрод і Джей Ворд Браун, вона найняла ще одного адвоката — Кірка Пасіча.

Витрати Герд зросли більш як на 8 мільйонів доларів ще до того, як розпочався судовий процес у Вірджинії. Її команда, схоже, хоче, щоби страховка покрила ці рахунки.

На суді в червні присяжні ухвалили, що вона обмовила Джонні Деппа в статті, опублікованій у 2018 році. Їй було наказано виплатити понад 10 мільйонів компенсації колишньому чоловікові. Але таких грошей Ембер не має. Вона звільнила адвокатку Елейн Бредехофт і, схоже, готується до нового раунду в суді.

Вона вже продала будинок і повідомила, що напише книгу, щоби покрити витрати. Крім того, її юристи визнали, що Ембер не має 10 мільйонів доларів. Також акторку перестали запрошувати на зйомки, тож її доходи значно зменшилися.

А почалося все, нагадаємо, у 2018 році, коли Ембер Герд написала статтю для The Washington Post, де говорилося, що вона зазнала насильства з боку зірки "Піратів Карибського моря". Вона не назвала ім'я Джонні Деппа, проте було зрозуміло, що це він.

У березні 2019 року Джонні Депп подав на Ембер суд, зажадавши 50 мільйонів доларів як компенсацію.

У січні 2021 року Герд подала зустрічний позов на колишнього чоловіка на 100 мільйонів доларів.

11 квітня 2022 року у Вірджинії розпочався шеститижневий судовий процес, на якому обговорювалися звинувачення в жорстокому поводженні.

Ембер казала, що Джонні Депп її ґвалтував і бив, актор усе заперечував.

1 червня 2022 року суддя виніс рішення на користь Деппа та зобов'язав Ембер Герд виплатити зірці "Піратів Карибського моря" 10,3 мільйона доларів.

Депп був готовий відмовитися від цих грошей, якщо його колишня дружина не подаватиме апеляцію, але вона відмовилася.