Эмбер Херд наняла новых адвокатов и снова собирается в суд

Бывшая жена Джонни Деппа отчаянно пытается уклонится от выплаты ему 10 миллионов долларов

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Судебная эпопея между Эмбер Херд и Джонни Деппом не закончена. Актриса наняла новых юристов и собирается в суд снова, чтобы попытаться заставить несколько страховых компаний покрыть ее юридические издержки, которые могут превысить 15 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

36-летней Херд по решению суда нужно выплатить бывшему мужу более 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, который она нанесла, раздавая интервью о домашнем насилии.

В настоящее время ее представляют Дэвид Л. Аксельрод и Джей Уорд Браун, она наняла еще одного адвоката – Кирка Пасича.

Расходы Херда выросли более чем на 8 миллионов долларов еще до того, как начался судебный процесс в Вирджинии. Ее команда, похоже, хочет, чтобы страховка покрыла эти счета.

На суде в июне присяжные постановили, что она оклеветала Джонни Деппа в статье, опубликованной в 2018 году. Ей было предписано выплатить более 10 миллионов компенсации бывшему мужу. Но таких денег у Эмбер нет. Она уволила адвоката Элейн Бредехофт и, похоже, готовится к новому раунду в суде.

Она уже продала дом и сообщила, что напишет книгу, чтобы покрыть расходы. Более того, ее юристы признали, что у Эмбер нет 10 миллионов долларов. Также актрису перестали приглашать на съемки, так что ее доходы значительно уменьшились.

А началось все, напомним, в 2018 году, когда Эмбер Херд написала статью для The Washington Post, в которой говорилось, что она подверглась насилию со стороны звезды "Пиратов Карибского моря". Она не назвала имя Джонни Деппа, однако было ясно, что это он.

В марте 2019 года Джонни Депп подал на Эмбер суд, потребовав 50 миллионов долларов в качестве компенсации.

В январе 2021 года Херд подала встречный иск на бывшего мужа на 100 миллионов долларов.

11 апреля 2022 года в Вирджинии начался шестинедельный судебный процесс, на котором обсуждались обвинения в жестоком обращении.

Эмбер говорила, что Джонни Депп ее насиловал и избивал, актер все отрицал.

1 июня 2022 года судья, вынес решение в пользу Деппа и обязал Эмбер Херд выплатить звезде "Пиратов Карибского моря" 10,3 миллиона долларов.

Депп был готов отказаться от этих денег, если его бывшая жена не будет подавать апелляцию, но она отказалась.