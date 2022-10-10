Эмили Ратаковски вышла в свет в куртке за 250 тысяч гривен (фото)
Знаменитость показывает, что носить зимой 2022.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала куртку за более 250 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду подиумов польско-еврейского происхождения заметили после посещения ресторана Mamo в Нью-Йорке. Для октябрьского выхода в свет знаменитость выбрала трендовую кожаную куртку Miu Miu с элементами темной овечьей шерсти на воротнике, черную кофту и классические прямые брюки. На ногах молодой мамы были черные лакированные туфли.
В качестве аксессуара к осеннему аутфиту модель и писательница добавила маленькую сумку Louis Vuitton и золотые серьги. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок.
Отметим, что трендовая куртка Эмили Ратаковски стоит 6300 долларов (более 250 тысяч гривен).
Сейчас американская модель разводится со своим мужем и отцом сына, американским продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара поженилась в феврале 2018, однако, как стало известно через четыре года брака, возлюбленный Ратаковски часто изменял ей, что и стало причиной их разрыва.
Напомним, Эмили Ратаковски приобрела шляпу от украинского дизайнера.
Также Фокус писал о развитии романтических отношений Эмили Ратаковски и Брэда Питта.