Эмили Ратаковски вышла в свет в куртке за 250 тысяч гривен (фото)

Знаменитость показывает, что носить зимой 2022.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала куртку за более 250 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов польско-еврейского происхождения заметили после посещения ресторана Mamo в Нью-Йорке. Для октябрьского выхода в свет знаменитость выбрала трендовую кожаную куртку Miu Miu с элементами темной овечьей шерсти на воротнике, черную кофту и классические прямые брюки. На ногах молодой мамы были черные лакированные туфли.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

В качестве аксессуара к осеннему аутфиту модель и писательница добавила маленькую сумку Louis Vuitton и золотые серьги. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок.

Отметим, что трендовая куртка Эмили Ратаковски стоит 6300 долларов (более 250 тысяч гривен).

Сейчас американская модель разводится со своим мужем и отцом сына, американским продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара поженилась в феврале 2018, однако, как стало известно через четыре года брака, возлюбленный Ратаковски часто изменял ей, что и стало причиной их разрыва.

Напомним, Эмили Ратаковски приобрела шляпу от украинского дизайнера.

Также Фокус писал о развитии романтических отношений Эмили Ратаковски и Брэда Питта.