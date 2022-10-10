Емілі Ратаковскі вийшла у світ у куртці за 250 тисяч гривень (фото)

Знаменитість показує, що носити взимку 2022.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала куртку за понад 250 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів польсько-єврейського походження помітили після відвідин ресторану Mamo в Нью-Йорку. Для жовтневого виходу у світ знаменитість обрала трендову шкіряну куртку Miu Miu з елементами темної овечої шерсті на комірці, чорну кофту та класичні прямі штани. На ногах молодої мами були чорні лаковані туфлі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Нью-Йорку

Як аксесуар до осіннього аутфіту модель та письменниця додала маленьку сумку Louis Vuitton та золоті сережки. Її волосся було зібране в охайний пучок.

Зазначимо, що трендова куртка Емілі Ратаковскі коштує 6300 доларів (понад 250 тисяч гривень).

Наразі американська модель розлучається зі своїм чоловіком та батьком сина, американським продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара одружилася у лютому 2018, проте, як стало відомо через чотири роки шлюбу, коханий Ратаковскі часто зраджував їй, що і стало причиною їхнього розриву.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі придбала капелюха від українського дизайнера.

Також Фокус писав про розвиток романтичних стосунків Емілі Ратаковскі та Бреда Пітта.