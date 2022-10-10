Емілі Ратаковскі вийшла у світ у куртці за 250 тисяч гривень (фото)
Знаменитість показує, що носити взимку 2022.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала куртку за понад 250 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.
Зірку подіумів польсько-єврейського походження помітили після відвідин ресторану Mamo в Нью-Йорку. Для жовтневого виходу у світ знаменитість обрала трендову шкіряну куртку Miu Miu з елементами темної овечої шерсті на комірці, чорну кофту та класичні прямі штани. На ногах молодої мами були чорні лаковані туфлі.
Як аксесуар до осіннього аутфіту модель та письменниця додала маленьку сумку Louis Vuitton та золоті сережки. Її волосся було зібране в охайний пучок.
Зазначимо, що трендова куртка Емілі Ратаковскі коштує 6300 доларів (понад 250 тисяч гривень).
Наразі американська модель розлучається зі своїм чоловіком та батьком сина, американським продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара одружилася у лютому 2018, проте, як стало відомо через чотири роки шлюбу, коханий Ратаковскі часто зраджував їй, що і стало причиною їхнього розриву.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі придбала капелюха від українського дизайнера.
Також Фокус писав про розвиток романтичних стосунків Емілі Ратаковскі та Бреда Пітта.