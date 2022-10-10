В траурных образах. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили похороны близкого друга (фото)

В частности, на церемонию прощания с американским бизнесменом пришли другие звезды Голливуда.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек посетила похороны своего близкого друга. Об этом пишет ET Online.

Звездные супруги сходили на церемонию прощания с бизнесменом Джеймсом Ховардом Райдингером в Майами, умершем в конце лета в возрасте 63 лет от тромбоэмболии легочной артерии. Кроме новоиспеченных супругов, похороны посетили и другие звезды Голливуда, в частности Ким Кардашьян.

На мероприятие молодожены прибыли рука об руку, оба были одеты в черные траурные наряды, а Ким Кардашьян тем временем выбрала черный ансамбль, надев черное платье с длинными рукавами и солнцезащитные очки, а также серебряные серьги от Balenciaga.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Джей Ло выбрала для выхода черное платье в пол и с глубоким декольте от Dior, а ее возлюбленный предпочел классический брючный костюм. Волосы певицы и актрисы были распущены, а дополнили образ жемчужное колье, серьги и черная сумочка.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Звездная пара возобновила свои романтические отношения спустя 20 лет "перерыва". Летом 2022 Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек сходили на осеннее свидание в стильных и комфортных аутфитах.

Также Фокус писал о правилах создания звездного гардероба, как у Дженнифер Лопес.