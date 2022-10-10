У жалобних образах. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали похорон близького друга (фото)

Зокрема на церемонію прощання з американським бізнесменом прийшли інші зірки Голлівуду.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек відвідала похорон свого близького друга. Про це пише EТ Online.

Зіркове подружжя сходило на церемонію прощання з бізнесменом Джеймсом Ховардом Райдінгером у Маямі, який помер наприкінці літа у віці 63 років від тромбоемболії легеневої артерії. Окрім новоспеченого подружжя, похорон відвідали й інші зірки Голлівуду, зокрема Кім Кардаш'ян.

На захід молодята прибули рука об руку, обоє були одягнені в чорні жалобні наряди, а Кім Кардаш'ян тим часом вибрала чорний ансамбль, надягнувши чорну сукню з довгими рукавами та сонцезахисні окуляри, а також яскраві срібні сережки від Balenciaga.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Джей Ло обрала для виходу чорну сукню в підлогу та з глибоким декольте від Dior, а її коханий надав перевагу класичному штанному костюму. Волосся співачки та акторки було розпущене, а доповнили образ перлинне кольє, сережки та чорна сумочка.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Зіркова пара відновила свої романтичні стосунки через 20 років "перерви". Влітку 2022 Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли розкішне весілля.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек сходили на осіннє побачення у стильних та комфортних аутфітах.

Також Фокус писав про правила складання зіркового гардеробу, як у Дженніфер Лопес.