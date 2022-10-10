Мадонна снова изменила длину и цвет волос (фото)

Знаменитость в который раз за последние месяцы меняет прическу и не боится экспериментов.

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64-летняя американская певица Мадонна снова экспериментирует со своей внешностью и продемонстрировала новую прическу. Снимками поп-дива поделилась на Instagram-странице с более 18 млн подписчиков.

Артистка снова вернулась к светло-розовому оттенку волос и стала обладательницей трендовой стрижки — удлиненное каре. Мадонна посетила местный бар с картинами, на фоне которого устроила очередную провокационную фотосессию. Знаменитость примеряла черный аутфит в стиле спорт-шик, добавив к нему массивные украшения и темные очки.

"Ближе всего, до чего я собираюсь добраться ♥️ Джеймс Болдуин. 🎃🎃 🎃🎃", — подписала карусель свежих фото певица.

[ + – ] Мадонна

64-летняя Мадонна за последние несколько месяцев уже попробовала разные оттенки волос — от платинового блонда до рыжего и розового. Артистка не боится экспериментов как с прическами, так и со стилем одежды.

[ + – ] Недавно Мадонна имела рыжие волосы Фото: madonna

Напомним, Мадонна вышла в свет со старшей дочерью Лурдес Леон, строящей карьеру в области моделинга.

Также Фокус писал о новом молодом бойфренде 64-летней Мадонны. После расставания с танцором Ахламаликом Уильямсом певица уже начала другие романтические отношения.